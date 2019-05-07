Азербайджанская актриса Несрин Джавадзаде снимется в популярном турецком сериале "Yasak alma" ("Запретное яблоко").

Как сообщает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ, Джавадзаде появится на экранах после 44-й серии и сыграет одну из главных ролей. Финальная серия этого сезона картины выйдет на экраны 27 мая, а затем продолжит трансляцию в сентябре.



Отметим, что добившаяся успеха в Турции Несрин Джавадзаде - сегодня признанная звезда турецкого арт-хауса, дважды лауреат престижной кинематографической премии "Золотой апельсин", одна из знаковых фигур современного турецкого интеллектуального кино.

До этого Джавадзаде снималась в турецком сериале "Наша история", который принес ей большую популярность.

Н. Гасымова