Самая ожидаемая премьера весны - "Мстители: Финал", уже просмотрена. А значит, время узнавать о других киноновинках, которые уже появились в столичных кинотеатрах.

"Нежная рука закона" ("En liberté!")

Страна: Франция

Режиссер: Пьер Сальвадори

Сценарий: Бенуа Граффин, Пьер Сальвадори, Бенжамин Шарби

Жанр: драма, мелодрама, комедия, криминал

В главных ролях: Адель Энель, Пио Мармай, Одри Тоту, Венсан Эльбаз и др.

Криминальная комедия с мелодраматическим сюжетом позабавит нетривиальными событиями. Главная героиня фильма работает в правоохранительных органах, как и ее покойный муж. Ивонн хранит светлую память о супруге и старается передать ее их подрастающему сынишке. Но в один прекрасный день женщина неожиданно узнаёт, что её покойный муж на самом деле был не таким уж порядочным служителем закона: оказывается, из-за него невиновный молодой человек по имени Антуан провёл 8 лет в тюрьме. Теперь Ивонн пытается сделать всё возможное, чтобы помочь Антуану вернуться к нормальной жизни.

"После" ("After")

Страна: США

Режиссер: Дженни Гейдж

Сценарий: Сьюзэн МакМартин, Анна Тодд

Жанр: драма, мелодрама

В главных ролях: Джозефин Лэнгфорд, Хиро Файнс-Тиффин, Шэйн Пол Макги, Сэмюэл Ларсен и др.

Случайная встреча перевернула их привычный мир. Она - прилежная студентка и образцовая дочь, а он - притягательный бунтарь с непростым прошлым. Живя в параллельных вселенных, они бы вряд ли даже взглянули друг на друга. Однако этому знакомству суждено разделить жизнь влюбленных на "до" и "после".

"Бладфест" ("Blood Fest")

Страна: США

Режиссер: Оуэн Эгертон

Сценарий: Оуэн Эгертон

Жанр: ужасы, комедия

В главных ролях: Робби Кэй, Джейкоб Баталон, Сейшелл Гэбриел, Тейт Донован, Тристан Риггс и др.

Молодые ребята - поклонники хорроров - собираются на самый известный фестиваль, посвященный культовым фильмам ужасов. Их ожидает зловещий сюрприз: харизматичный организатор мероприятия планирует устроить эпическую массовую бойню, где погибнут все ничего не подозревающие участники фестиваля. У героев есть лишь крошечный шанс выбраться с Бладфеста живыми...

"Отпетые мошенницы" ("The Hustle")

Страна: США

Режиссер: Крис Эдисон

Сценарий: Стэнли Шапиро, Пол Хеннинг, Дейл Лонер

Жанр: комедия

В главных ролях: Энн Хэтэуэй, Ребел Уилсон, Тим Блейк Нельсон, Алекс Шарп и др.

Как стать успешной мошенницей? Всегда будь во всеоружии: высокие каблуки, яркая помада и главное - утягивающее белье. Будь готова расплакаться в любой момент. Ни один мужчина не устоит перед женскими слезами. Бери все, что "плохо лежит" и хорошо блестит. За каждым миллионом может скрываться миллиард. Не откажи себе в удовольствии проверить.

В центре сюжета - две аферистки. Одна из них привыкла работать по высоким стандартам и предпочитает тщательное планирование в погоне за большим кушем. Вторая - гораздо ниже уровнем и любит быструю и лёгкую добычу. Но однажды их интересны пересекаются и теперь обеим предстоит охота за одной и той же жертвой, одурачив которую, их ждут миллионы.

"Проклятие плачущей" ("The Curse of La Llorona")

Страна: США

Режиссер: Майкл Чавес

Сценарий: Микки Доутри, Тобиас Иаконис

Жанр: ужасы, триллер, детектив

В главных ролях: Линда Карделлини, Патрисия Веласкес, Рэймонд Крус, Шон Патрик Томас, Мадлен МакГроу, Джон Маршалл Джонс, Софи Санти, ДеЛаРоса Ривера и др.

События картины разворачиваются в Лос-Анджелесе в 1973-м году. Анна Гарсиа ‒ вдова, в одиночку воспитывающая двух детей и работающая в службе соцзащиты. Во время расследования загадочного исчезновения своих подопечных женщина обнаруживает поразительные сходства с пугающими сверхъестественными явлениями, преследующими её собственную семью. Заручившись поддержкой местного священника, Анна узнаёт, что злой дух мексиканской женщины-самоубийцы, известный как Ла Йорона или Плачущая женщина, хочет завладеть её детьми.

Вселяющий ужас призрак, затерянный между Раем и Адом и загнанный в ужасную ловушку судьбы, запечатанную его собственной рукой. Она утопила своих детей в порыве яростной ревности, и бросившись в бушующую реку вслед за ними, рыдая от боли и отчаяния, покончила с собой. Теперь ее слезы вечны и несут смерть. Тот, кто слышит ее предсмертный крик в ночи, обречен...

Н. Гасымова