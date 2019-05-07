На днях известный пианист, лауреат международных конкурсов Риад Маммадов выступил в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород". Ночной концерт в оранжерее сада собрал аншлаг.

Как сообщает Day.Az, в исполнении Маммадова прозвучали произведения П.И.Чайковского, А. Скрябина и С. Рахманинова.

Виртуозное исполнение пианиста было встречено публикой овациями и возгласами "браво".

Отметим, что Риад Маммадов часто выступает на концертах в разных городах России, где исполняет не только произведения мировых, но и азербайджанских композиторов, а также прославляет жанр джаз-мугам и мугам.

Н. Гасымова

Фото: Александра Муравьёва