/culture/1117868.html В Москве состоялся сольный концерт Риада Маммадова - ФОТО
В Москве состоялся сольный концерт Риада Маммадова - ФОТО
На днях известный пианист, лауреат международных конкурсов Риад Маммадов выступил в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород". Ночной концерт в оранжерее сада собрал аншлаг.
Как сообщает Day.Az, в исполнении Маммадова прозвучали произведения П.И.Чайковского, А. Скрябина и С. Рахманинова.
Виртуозное исполнение пианиста было встречено публикой овациями и возгласами "браво".
Отметим, что Риад Маммадов часто выступает на концертах в разных городах России, где исполняет не только произведения мировых, но и азербайджанских композиторов, а также прославляет жанр джаз-мугам и мугам.
Н. Гасымова
Фото: Александра Муравьёва
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре