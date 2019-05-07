В Баку прошла третья Олимпиада искусств, организованная Союзом молодежи и Ассоциацией танца Азербайджана при поддержке Jam Group и Государственной гимназии искусств, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

"В двухдневном конкурсе приняли участие таланты из Баку, регионов и зарубежных стран, в общей сложности 3600 участников. Следует отметить, что количество участников в номинациях фортепиано было увеличено. Поздравляю всех участников и желаю им дальнейших успехов", - отметил президент АТА и член правления СМА Азиз Азизов.

В Государственном театре песни имени Рашида Бейбутова были представлены выступления по следующим направлениям: фортепиано, поп-вокал, акустический вокал, акустика, акустика, флейта, художественная литература, драма, саз, тар, закон, скрипка, народные музыкальные инструменты, труба, ханенде, барабан, кларнет, кяманча, гобой.

В Союзе театральных деятелей Азербайджана прошел конкурс по различным видам танца: чирлидинг, хип-хоп, брейк-данс, танцевальное шоу, классические танцы, народные танцы, стилизация фольклора, танцы народов мира, восточные танцы, индийские (болливуд).

Судейство оценивало участников по технике выступления, композиции и имиджу. Чемпионат прошел по возрастным категориям: младшая (до 6 лет), дети (до 10 лет), подростки (до 16 лет), взрослые (от 16 и выше). Количественные номинации: соло, дуэт, малая группа (до 8 участников), ансамбль (8-24 участников), большой ансамбль (25 - 50 участников). Главная цель - продвижение талантливых детей и молодежи, сближение их и улучшение международных связей, знакомство с представителями зарубежных культур для обмена опытом.

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