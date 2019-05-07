Осталось всего несколько дней до показа в Баку яркого и неповторимого шоу "Куклы L.O.L -1 - сверкай и веселись". 12 мая на сцене Азербайджанского государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна будет показано красочное и феерическое представление для всей семьи. Как передает Day.Az, об этом сообщили Trend организаторы показа.

Гостей шоу ждет неповторимая атмосфера веселья и встреча с любимыми персонажами. Посещение представления "Куклы L.O.L -1 - сверкай и веселись" станет радостным и незабываемым событием для юных зрителей.

Эксклюзивные детализированные костюмы и декорации, множество сюрпризов подготовили для зрителей организаторы шоу "Куклы L.O.L - сверкай и веселись". Интерактивный характер шоу вовлекает в действие всех маленьких зрителей, которым очень нравится подсказывать и показывать главным героям, что лучше сделать, и как лучше поступить.

Это музыкальное шоу, в котором зрителей ждут потрясающее световое оформление, спецэффекты, оригинальные и яркие танцевальные номера всех героев представления, множество песен, красочные костюмы, и конечно, счастливый финал!

Постановка учит маленьких театралов справедливости, честности и смелости, а также любить и беречь все, что нас окружает, а их родителям напоминает о чудесной стране под названием детство, в которую легко можно попасть, лишь поддавшись порыву воображения.

Все дети будут увлеченно участвовать в представлении, а родители забудут, что они уже взрослые.

Начало представления в 12.00 и 15.00.

Билеты уже поступили в продажу в кассе театра, централизованных кассах города, а также онлайн на сайте iticket.az.

Информационная поддержка: Trend.Az, Day.Az.