В Госфильмофонде Азербайджана в Баку состоялась конференция "Heydər Əliyev və Azərbaycan kinosu" ("Гейдар Алиев и азербайджанское кино"). Как передает Day.Az, об этом сообщили Trend в среду в пресс-службе Союза кинематографистов Азербайджанской Республики (СКАР).

Конференция организована министерством культуры Азербайджана, СКАР и Госфильмофондом.

Выступая на мероприятии, первый секретарь СКАР, заслуженный деятель искусств Джамиль Гулиев отметил бесценный вклад Общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева в развитие национального кино.

Джамиль Гулиев подчеркнул, что азербайджанское кино, которое отметит свое 121-летие, связано с именем Общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева.

Именно по инициативе Общенационального лидера Азербайджана в 2000 году был учрежден профессиональный праздник азербайджанских кинематографистов - День национального кино.

Благодаря заботе Гейдара Алиева были созданы такие фильмы, как "Насими", "Деде Горгуд", "Бабек", "Жизнь Джавида", "Судьба государя" и другие исторические кинокартины.

Киновед, заслуженный деятель искусств Айдын Кязымзаде рассказал о встрече кинематографистов с членом Политбюро ЦК КПСС, первым заместителем председателя Совета министров СССР Гейдаром Алиевым 18 мая 1984 года в Москве.

В заключение мероприятия был представлен фильм режиссера Этибара Мамедова "Qalxan və Qılınc" ("Щит и меч").