Сегодня утром скончался лауреат Государственной премии Азербайджана, народный артист СССР, кавалер орденов "Славы", "Независимости" и "Гейдара Алиева", Золотой медали имени Низами Гянджеви, профессор Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли, известный композитор Ариф Меликов.

В прошлом году весь музыкальный мир отмечал его 85-летие. До последних дней он вел активную композиторскую, преподавательскую и музыкально-общественную деятельность и считал, что главное в жизни - не награды, а воспитание творческой молодежи.

Ариф Меликов родился 13 сентября в 1933 году в Баку. С детства проявил любовь к музыке. Особенно привлекала его народная музыка. В 1945-1954 годах обучался игре на таре в Бакинском музыкальном училище им. А. Зейналлы, затем с 1955 по 1958 год - в Азербайджанской государственной консерватории (ныне Бакинская музыкальная академия) в классе композиции выдающегося Гара Гараева. Дипломной работой молодого композитора стала его "Первая симфония".

С 1958 года Ариф Меликов преподавал в консерватории (доцент с 1971, профессор с 1979, заведующий кафедрой композиции с 1982).

"Я начал преподавать, когда мне было 17 лет - сначала в музыкальной школе, потом в училище, а затем уже в консерватории. Мне есть, что вспомнить, есть, чему научить. Сегодня молодежь очень разная. Мои студенты - воспитанные люди, со вкусом, талантливые ребята и девушки. Многие из них пишут замечательную музыку, стараются продвигаться всегда вперед. Я с гордостью могу сегодня говорить о них. Прежде всего, я, как педагог, должен их научить концепции, истории музыки, они должны слушать и любить не только себя, но и классиков, корифеев - а подобное не может влиять плохо на человека. Многие зачастую судят о молодежи лишь по тем людям, которые проходят мимо них на улице, толкаются в общественном транспорте и так далее. Я же вижу немного другую молодежь. На моем веку я повидал многое, но могу ручаться за то, что среди моих студентов не было ни одного плохого человека! Если есть талант, достаточно его помножить на правильное обучение, правильное направление. Раз Бог наделил тебя талантом, ты ответствен и должен оправдать свое предназначение. Нужно с молодости правильно закладывать основы - и творческую, и человеческую позиции. Старшее поколение должно помогать подрастающему, советовать, поддерживать", - говорил композитор в одном из своих интервью.

Композитор вписал свои лучшие страницы в мировую музыку и особенно внес значительный вклад в сокровищницу азербайджанской симфонической и балетной музыки. Ариф Меликов является автором таких балетов как "Легенда о любви", "Сильнее смерти", "Двое на Земле", "Али-баба и 40 разбойников", "Поэма двух сердец", "Юсуф и Зулейка", которые ставились на многих сценах мира. Композитор также является автором сочинений для оркестра, камерных и вокальных произведений, музыки для драматического театра и фильмов, среди которых "Волшебный халат", "Звезды не гаснут", "Последний перевал", "Гариб в стране джиннов", "Легенда о Девичьей башне", "Сигнал с моря", "Родные берега", "Убийство в ночном поезде", "Палитра жизни" и т.д.

Музыка Арифа Меликова, хоть и глубока по содержанию, но доступна каждому человеку. Ибо образами в ней являемся мы - люди, такие, какие есть на самом деле. А главное - в основе его произведений заложена тема искренней любви.

"Слово "любовь" имеет множество фантастических градаций. Без любви человек превращается в животное. Человеком делает человека любовь. Любовь - некая специя, с ее присутствием все становится красочнее, добрее, нежнее. Я объездил очень много стран, где ставились мои произведения, и, в первую очередь, "Легенда о любви". Впервые она была поставлена на сцене Мариинского театра, когда мне было 28 лет и восторгу не было предела - какие еще чувства и эмоции могут быть у молодого человека, чье произведение ставится на сцене столь великого театра?! Спектакль был принят с большим интересом, и после его триумфа о нем писал весь мир. Думаю, что не каждому композитору при жизни было суждено видеть такое количество премьер своего творения на мировых театральных сценах", - говорил Ариф Меликов.

Отметим, что Ариф Меликов также был влюблен в изобразительное искусство и создавал картины. Он создал триптих симфонии "Вечность", "Загульба", "Любимые цветы", "Кавказские горы", "Черное золото Каспия", "Восток" и другие. Свои работы он не продавал, а дарил своим друзьям.

Известный композитор говорил, что творческий человек не может не творить. Не творить - значит не быть.

"Не может быть в жизни все впереди, когда столько лет уже позади. Мне уже достаточно лет, но, может быть, что-то еще успею сделать. Возможно, кто-то и знает, как на самом деле делается творчество. Я же сужу об этом по Родену - он создавал свою скульптуру, отсекая все ненужное у глыбы, оставляя лишь нужное. Вот и я следую этому принципу. Главное в этой жизни - любите Родину и свой народ. Я сын своего народа! Я горжусь тем, что я азербайджанец, и всем лучшим, что есть у меня, я обязан своему народу, своей земле", - говорил композитор в одном из своих интервью в преддверии 85-летия.

Ариф Меликов оставил свой неизгладимый след в истории мировой музыки. Его произведения вошли в репертуар многих оркестров и театров мира.

Добавим, что церемония прощания с Арифом Меликовым состоится в 14:30 в Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли.

Н. Гасымова