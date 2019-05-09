Отменен в знак уважения к памяти скончавшегося сегодня народного артиста Азербайджана Арифа Меликова концерт, запланированный в парке Центра Гейдара Алиева. Как передает Day.Az со ссылкой на Trend об этом сообщили в четверг в Центре Гейдара Алиева.

Отметим, что сегодня скончался народный артист, заслуженный деятель искусств Ариф Меликов. Ариф Меликов - одна из выдающихся личностей, сыгравших важную роль в музыкальной культуре Азербайджана. Ариф Меликов является автором произведений в различных жанрах - балетов и симфоний, монументальных и камерных вокально-оркестровых и инструментальных произведений, музыки к кинофильмам и театральным постановкам, романсов и песен, фортепианных циклов, оперетт.

Балет "Легенда о любви" композитора был поставлен на сценах многих известных театров мира.

Ариф Меликов более 30 лет руководил кафедрой композиции Азербайджанской государственной консерватории, являлся членом правления Союза композиторов.