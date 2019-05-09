Азербайджан на ХХVIII DISCOVERY 2019 International Pop Music Festival представит Риад Абдул (RİAD), сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Международный фестиваль популярной музыки DISCOVERY, организованный World Art Festival Association, пройдет 17 мая в драматическом театре "Стоян Бъчваров" города Варна (Болгария). В данном фестивале принимают участие молодые исполнители поп-музыки из разных стран мира.

RİAD выступит с композицией на азербайджанском языке "Yenə sözlər" на слова и музыку Асафа Миши. Риад Абдул явлется участником проекта "Səs Azərbaycan", снимался в главных ролях фильмов "İki Yad Adam" и "Qaynana 2018".