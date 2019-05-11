Зажигательный концерт в парке Центра Гейдара Алиева - ФОТО
Десятого мая в парке Центра Гейдара Алиева была представлена концертная программа, посвященная 96-ой годовщине со дня рождения Общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева и 15-летию создания Фонда Гейдара Алиева, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
В концертной программе выступили ритм-группа "Натиг" заслуженного артиста Натига Ширинова, группа "Раст", народные артисты - Манана Джапаридзе, Фаиг Агаев, Зульфия Ханбабаева, Айгюн Кязымова, заслуженные артисты Сабина Бабаева, Аббас Багиров, Севда Алакбарзаде, Ройа Айхан, Мири Юсиф, известные исполнители Хаййам Нисанов, Гюнай Ибрагимли, Замиг Гусейнов, Севда Яхяйева, Азад Шабанов, Рауф Ахмедов и Мир Джамал.
Выступление на концерте также российского DJ проекта "S-BROTHER-S" подарило зрителям интересные, пылкие мгновения.
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