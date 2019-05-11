Звезды мировой оперы - народная артистка России Анна Нетребко и народный артист Азербайджана Юсиф Эйвазов - в ходе визита в Баку совершили прогулку по городу и посетили древнюю часть столицы Азербайджана - Ичеришехер, сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на Trend.

Фотографиями, сделанными во время прогулки по Ичеришехер, Анна Нетребко поделилась на своей странице в Instagram. "Пойдёмте! Старый Баку (прим. - Ичеришехер) ждёт наших восхищений!", - подписала одну из фотографий народная артистка России.

В ходе прогулки по Ичеришехер Анна Нетребко также посетила мастерскую известного азербайджанского художника Али Шамси, а также место, где снимали знаменитый эпизод "Черт побери!" из популярной советской кинокомедии "Бриллиантовая рука".

Напомним, что 11 мая в Центре Гейдара Алиева состоится концерт известных оперных певцов Анны Нетребко, Юсифа Эйвазова и Эльчина Азизова.

В концертной программе, состоящей из различных оперных арий, исполнителям будет аккомпанировать Азербайджанский государственный симфонический оркестр имени Узеира Гаджибейли.