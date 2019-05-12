В годовщину со дня рождения Общенационально лидера Гейдара Алиева, 10 мая, Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев наградил деятелей культуры Президентской премией. Среди получивших премию был главный дирижер и музыкальный руководитель Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета, заслуженный артист Азербайджана, Президентский стипендиат, лауреат ряда престижных международных конкурсов, дирижер Эйюб Гулиев.

В беседе с Day.Az известный дирижер сообщил, что эта дата имеет особое значение для представителей культурной молодежи, потому что Общенациональный лидер Гейдар Алиев сыграл очень весомую роль в их развитии.

"Особое внимание Гейдар Алиев оказывал воспитанию и развитию молодежи в сфере культуры. Я помню свои первые шаги в этой сфере. После концерта нашего выдающегося земляка Мстислава Ростроповича Гейдар Алиев подошел к нам, сказал много добрых слов в наш адрес. А спустя несколько дней Гейдар Алиев включил меня в список стипендиатов, в "Золотую книгу" молодых талантов Азербайджана. Где бы я ни выступал, в любой стране и любом концертном зале, я очень горжусь тем, что я являюсь первым азербайджанским дирижером, который стал победителем международного конкурса, первым аспирантом дирижером, учившимся в Санкт-Петербургской консерватории, есть оркестры, которыми впервые дирижировал азербайджанец, то есть я... Считаю, что это достижение моей семьи, моих педагогов, нашего народа и, естественно, Общенационального лидера Гейдара Алиева. И сейчас нас поддерживают уважаемый Президент Ильхам Алиев и Первый вице-президент Мехрибан Алиева. Азербайджанское государство вносит огромную лепту в развитие национальной культуры. Знаю, он всегда держит в поле своего зрения деятельность наших молодых деятелей культуры и вот в этом году в который раз он оказал нам большое внимание", - сказал Эйюб Гулиев.

Дирижер отметил, что для него это большая честь быть среди получивших Президентскую стипендию деятелей культуры. Он также добавил, что руководство Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета и его коллектив всегда поддерживает молодежь.

"В Театре много ярких, талантливых людей и среди оперной и балетной труппы, и не спроста они оказались в списке получивших Президентскую премию. Театр оперы и балета всегда поддерживал и будет поддерживать политику нашего Президента Ильхама Алиева и Первого вице-президента Мехрибан Алиевой. Мы понимаем, что нам оказано доверие, поэтому мы постоянно работаем над собой. Представители нашего коллектива ставят перед собой высокие цели и понимают, что это все делается во имя одной цели - достойного, профессионального представления уровня музыкальной культуры Азербайджана, достижения новых успехов", - заключил Э. Гулиев.

Ф. Агаларова