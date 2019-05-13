20 мая в Зале камерной и органной музыки Азербайджанской государственной академической филармонии им. М. Магомаева состоится концерт молодых музыкантов в рамках проекта Филармонии "Gənclərə dəstək".

В концерте под названием "Волшебный мир музыки" выступят лауреаты международных и республиканских конкурсов Раван Мустафазаде (тар), Айтан Насибова (ф-но), Нигяр Гусейнзаде (ф-но), Хумай Гаджизаде (альт), Фидан Велиева (ф-но), Лала Гезалова (ф-но), Лейла Назарли (ф-но), Аян Бакирова (ф-но), Мамедали Мамедов (тар), Фидан Алиярзаде (ф-но), Ибрагим Джаббаров (тар), Гюнель Биннатли (сопрано), Сара Мустафаева (ф-но), Айтан Рзаева (ф-но), Джамала Абдинзаде (ф-но), Надир Гулиев (тар), Али Бабазаде (ф-но), Фидан Нагылзаде (ф-но), Атеш Гараев (тенор), Мадина Мирзаева (меццо-сопрано) и др.

В концертной программе прозвучат произведения азербайджанских и зарубежных композиторов.

Начало концерта в 19:00.

Билеты можно приобрести во всех кассах города и на сайте iticket.az.

Напомним, что проект "Gənclərə dəstək" подготовила Филармония при поддержке Министерства культуры Азербайджана в концертном сезоне 2016-2017, который длился целый год. 25 мая 2016 года Филармония отметила свое 80-летие, и данный проект стал своеобразным посвящением этой знаменательной дате и по сей день радует любителей классической музыки своими разнообразными концертами.

Основными задачами проекта являются выявление и поддержка молодых талантов в стране. Также целью данного проекта является сохранение и развитие традиций мировой и отечественной музыкальной культуры, реализация программ, направленных на решение задач музыкального просветительства и формирование правового сознания среди отечественных музыкантов.

Программы, вошедшие в проект "Gənclərə dəstək", адресованы самой широкой аудитории с разными предпочтениями и вкусами. Здесь свои концерты найдут любители легких музыкальных жанров, ценители высокого академического стиля, обожатели джаза и хоровой музыки, а также мугама.

Н. Гасымова