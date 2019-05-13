13 мая - день памяти гениального композитора, педагога и музыкально-общественного деятеля, народного артиста СССР и Азербайджана, Героя социалистического труда, лауреата Ленинской и Государственных премии, академика Гара Гараева. В этот день в 1982 году музыкальное искусство понесло огромную потерю. Ушел из жизни один из столпов современной музыки, композитор-новатор, в числе шедевров которого балеты "Семь красавиц" и "Тропою грома", 4 симфонии, симфонические гравюры "Дон Кихот", Концерт для скрипки с оркестром, мюзикл "Неистовый гасконец".

Долгие годы Гара Гараев был бессменным председателем Союза композиторов Азербайджана. Его организаторская деятельность на этом посту способствовала выходу азербайджанской музыки за пределы ареала национальной системы, на широкую международную арену.

Будучи выдающимся педагогом, профессором Азербайджанской государственной консерватории (ныне - Бакинская музыкальная академия), Гара Гараев оставил после себя сильную композиторскую школу, представители которой до сегодняшнего дня приумножают славу азербайджанской музыки как у себя на родине, так и за рубежом.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе Союза композиторов, в связи с этой датой в его стенах состоялось расширенное заседание секретариата, на котором была отмечена непреходящая роль творчества Гара Гараева для всего музыкального искусства, его значение в обогащении композиторского искусства новаторскими идеями, принципами и технологическими средствами.

На заседании выступили ученики Гара Гараева. Своими воспоминаниями поделилась председатель Союза композиторов, народная артистка Азербайджана, член-корреспондент НАНА, профессор Франгиз Ализаде, отметившая, что именно по рекомендации Гара Гараева она вошла в состав секретариата Союза композиторов в 1979 году и с тех пор трудится на этой стезе.

Секретарь Союза композиторов, заслуженный деятель искусств, профессор Джалал Аббасов рассказал о педагогических принципах своего учителя, о его незабываемых уроках. Народный артист республики, профессор Тофик Бакиханов поделился воспоминаниями об участии в парижских гастролях в 1969 году, где по рекомендации Гара Гараева был показан его балет "Каспийская баллада". Народный артист республики, профессор Азер Дадашев рассказал о том, как были написаны его 7-я симфония и Концерт для альта с оркестром, посвященные памяти Учителя. Секретарь Союза композиторов, заслуженный деятель искусств, профессор Земфира Кафарова отметила, что музыка Г.Гараева вечна и интерес к ней со стороны исполнителей возрастает с каждым годом и с каждым днем ширится география ее звучания.

Отметим, что в прошлом году музыкальная общественность широко отметила 100-летний юбилей великого композитора в нашей стране и за рубежом, память о нем жива в наших благодарных сердцах.

Н. Гасымова