В музее живописи Азербайджана XX-XXI веков в рамках проекта "YARAT FreeStyle" прошел праздничный музыкально-танцевальный концерт, посвященный 90-летию народной артистки Азербайджана, кавалера ордена "Шараф", балетмейстера-хореографа Розы Джалиловой.

Роза Джалилова родилась 17 мая 1929 года в городе Девечи. После окончания Бакинского хореографического училища в 1945 году стала солисткой Театра оперы и балета в Баку. В 1949 году стала солисткой ансамбля песни и танца Азербайджанской государственной филармонии им. М. Магомаева.

На протяжении более 30 лет Роза Джалилова представляла Азербайджан на многих международных фестивалях, которые проходили в Канаде, Китае, США, Турции, Ираке, Эфиопии, Марокко. В ее репертуар, помимо азербайджанских танцев, вошли арабские, фарсидские, индийские и танцы других народов мира. В различные годы создала фольклорные коллективы в Нахчыване, Шамахы, Джабраиле, Саатлы и Лянкяране. В 1989 году создала ансамбль песни и танца "Гюлистан", а затем ансамбль "Севиндж". Она воспитала много известных мастеров танцевального искусства.

Праздничный вечер был открыт азербайджанским танцем в исполнении учениц 9 класса Бакинской хореографической академии, а затем один за одним яркие номера сменяли друг друга, завоевывая бурные аплодисменты гостей.

В рамках концертной программы были исполнены танцы народов мира - мексиканские, турецкие, украинские, испанские и др.

В этот вечер выступили танцевальный коллектив народной артистки Азербайджана Джамили Байрамовой "Дяджяль гызлар", детский ансамбль "Гюлюстан" под руководством Ленай Сеидали-заде, а также танцевальный коллектив университета "Хазар" под руководством Сабины Минасазовой и заслуженного артиста Азербайджана Тельмана Алиева.

В программе вечера были исполнены и танцы, постановка которых принадлежит Розе Джалиловой. Один из них - лирический танец с бубном на музыку Эльдара Мансурова в исполнении ученицы БХА Асланы Алиевой. А также танец, вошедший в Золотой Фонд, на музыку Эмина Сабитоглу, который безукоризненно исполнили ученицы второго курса БХА (педагог - заслуженная артистка Азербайджана Этери Джафарова).

Также были показаны латиноамериканские танцы, contemporary, сальса, аргентинское танго и брейк в исполнении различных коллективов и исполнителей. Среди приглашенных были бакинские танцевальные школы "Baila Baku", "İlham "Osmanov Dance Studio", "TanGo On", "Гюлюстан".

С сольными номерами выступили заведующий отделом хореографии Гимназии искусств Таир Эйнуллаев с коронным номером "Мязяли рягс", выпускники БХА - художественный руководитель Damla dance Studio Нигяр Ибрагимбейли, гость из Москвы Фарид Казаков, которые исполнили модерн и contemporary.

Зажигательная и ритмичная сальса в исполнении руководителей молодой, но стремительно растущей танцевальной школы Baila Baku Самиры Фарадж и Эмина Мамедова, а также брейк от Джавида Асланова и Сархана Ахундова продемонстрировали, насколько развиты различные направления танцев в Баку.

Публике также были представлены видеоролики с танцами Розы Джалиловой.

Добавим, что в честь юбиляра состоится еще одно торжественное мероприятие - 17 мая в Азербайджанской государственной академической филармонии.

Ф. Агаларова