17-19 мая в рамках Тбилисской художественной ярмарки (TAF) пройдет выставка произведений азербайджанского видеоарта.

TAF - международная ярмарка современной художественной деятельности, с фокусом на регионы Черного, Каспийского и Балтийского моря. Участники TAF 2019 были отобраны в соответствии с их профессиональной репутацией, представленными художественными и кураторскими решениями, а также региональным фокусом.

Проект в честь 100-летия либерализации прав азербайджанских женщин, поддержанный Тбилисской художественной ярмаркой (TAF) и Бакинским Объединенным Клубом Художников представлен выставкой видеоарта "Быть женщиной" на гендерную тему. В экспозиции будут представлены произведения десяти азербайджанских современных художников.

Как сообщает Day.Az, открытие выставки состоится 17 мая в Тбилиси (Грузия) под эгидой Союза художников Азербайджана. Автором выставочного проекта является заслуженный художник Азербайджана Сабина Шихлинская.

В начале XX века, на фоне важных исторических и политических событий в Азербайджане, началось первое освободительное движение за права женщин. С созданием в 1918 году Азербайджанской Демократической Республики, женщины законодательно получили право голосовать на выборах и Азербайджан стал первой мусульманской страной, наделившей женщин избирательным правом раньше, чем это было сделано во многих передовых странах Европы.

Сумели ли азербайджанские активисты сломать тысячелетнюю парадигму женской несвободы, воплотить благие намерения в жизнь, приблизить все общество, а не только его элиту, к пониманию естественных прав человека, о которых просветители всех времен и народов так любили рассуждать?!

Глазами художников - Агиля Абдуллаева, Бахрама Халилова, Чинары Меджидовой, Лейли Гафаровой, Лейли Салаевой, Назрин Мамедовой, Сабины Шихлинской, Ситары Ибрагимовой, Теймура Даими и Вюсала Рахима проект "Быть женщиной" ставит перед собой цели: сквозь призму современного искусства раскрыть тему гендерного равенства, подчеркнуть расширение прав и возможностей женщин не только в азербайджанском обществе, а также во всем мире за последние 100 лет, и найти возможные ответы на самые актуальные вопросы этой темы в контексте международного сообщества.

Продюсером проекта является Бахрам Халилов, координатор - Кенуль Рафиева. Проект реализуется при содействии организации "United Cultures in Azerbaijan" и посольства Швеции в Азербайджане.

Н. Гасымова