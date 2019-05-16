В министерстве культуры состоялась церемония в связи с присвоением группе деятелей культуры и искусства почетных званий, которых они были удостоены согласно соответствующим распоряжениям Президента Азербайджана Ильхама Алиева. Как передает Day.Az, об этом сообщили Trend в четверг в пресс-службе ведомства.

Министр культуры Абульфас Гараев отметил, что государством уделяется большое внимание культуре, искусстве и науке. Было подчеркнуто, что общенациональный лидер Гейдар Алиев всегда с большим вниманием и заботой относился к деятелям искусства и культуры, и эта политика продолжается Президентом Ильхамом Алиевым. Было отмечено, что в сохранении национальной культуры и ее пропаганде во всем мире большая роль принадлежит Первому вице-президенту Азербайджана, президенту Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой.

Абульфас Гараев поздравил представителей культуры и искусства и пожелал им дальнейших успехов в деятельности.

Затем министр вручил деятелям культуры и искусства почетные награды - орден "Шохрат" народному артисту Гаджи Исмайлову, медали "Терегги" заслуженному артисту Ядигару Мурадову, знатокам Балакиши Гасымову (Балаш Касумов) и Эльману Талыбову. Удостоенные наград лица выразили благодарность Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву за оценку государством их деятельности.