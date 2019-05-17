15-18 мая министерство культуры Азербайджана проводит в Пекине (Китай) конференцию "Диалог азиатской цивилизации". В честь открытия конференции состоялся гала-концерт с участием азербайджанских артистов. В концертной программе приняли участие симфонический оркестр ООН, танцевальные коллективы из разных стран.

Молодые лидеры, более 2000 делегатов из стран, художники и музыканты мирового уровня, а также более 70 000 зрителей принимают участие в конференции "Диалог азиатской цивилизации". Мероприятие, прошедшее в знаменитом Центре "Bird's Nest Culture", вступительной речью открыл председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин.

Азербайджанский государственный ансамбль танца Государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева, Азербайджанский государственный ансамбль песни и танца и лауреат международных конкурсов, Президентский стипендиат, трубач Исрафил Расулов в составе Симфонического оркестра ООН приняли участие в церемонии открытия карнавала азиатской культуры в рамках конференции "Диалога азиатской цивилизации".

Государственный ансамбль танца в составе 40 человек исполнил концертную программу "Мой Азербайджан".

Народные танцы, отражающие колорит фольклора, самобытность и богатое историко-культурное наследие азербайджанского народа, потрясающая хореография, мастерство танцоров и яркие национальные костюмы никого не оставили равнодушными.

Феерическое выступление нашего ансамбля поразило публику, которая не прекращала аплодировать им на протяжении всего выступления.

Готовил программу для выступления народный артист Руфат Халилзаде, балетмейстер - заслуженный артист Ханлар Баширов, директор - заслуженный артист Эльчин Гадимов.

В беседе с Day.Az Руфат Халилзаде отметил, что гости карнавала говорят, что наш ансамбль - самый лучший коллектив из всех участвующих стран.

"Мы гордимся, что на высшем уровне пропагандируем азербайджанскую культуру в мире", - сказал народный артист.

Наряду с местными мастерами искусств на карнавале выступили музыкальные и танцевальные коллективы и музыканты из нескольких азиатских стран, включая Азербайджан, Турцию, Россию, Таджикистан, Казахстан, Туркменистан, Катар и другие.

Добавим, что карнавал продлится до 22 мая.

Н. Гасымова