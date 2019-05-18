В Бакинском книжном центре состоялась встреча с известным киноактером, лауреатом Государственной премии, кавалером ордена "Шохрат", народным артистом Азербайджана Расимом Балаевым, которая вызвала большой интерес творческой интеллигенции, молодежи и поклонников творчества корифея нашего киноискусства, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Встреча получилась очень теплой, полной юмора и эмоций. Расим Балаев ответил на многочисленные вопросы о своем приходе в актерскую профессию, о положении современного национального кинематографа, рассказал об интересных эпизодах своей биографии, о созданных образах, любимых ролях. Яркие образы в около шестидесяти фильмах, таких как Насими, Бабек, Бамсы Бейрек, Азиз, Джавид, Мирза Фатали Ахундзаде и другие оставили значительный след в национальном кинематографе и входят в золотой фонд киноискусства. Рассказ сопровождался чтением газелей Насими.

Вундеркинд и радиодиджей

Детство Расима Балаева (родился 8 августа 1948 года) прошло в Агсуинском районе. Когда ему исполнилось пять лет, он начал изучать буквы, а в шестилетнем возрасте уже читал газеты. В районе тогда выходила газета "Ени хайат" ("Новая жизнь"), в которой ребенок находил орфографические ошибки. Когда об этом стало известно в редакции газеты, там очень удивились тому, что шестилетний мальчик находит орфографические ошибки в словах и предложениях.

"Пришло время идти в первый класс, и я с нетерпением ждал, когда же начнется первый урок. Однако со временем охота учиться пропала, так как мои одноклассники только начали знакомиться с буквами "а" и "б", а я уже свободно читал газеты. С первого класса учеба мне давалась очень легко, я был отличником", - вспоминает Расим Балаев.

А когда не успевал учить уроки, то просто... пропускал занятия, чтобы не пришлось краснеть от стыда за невыполненное домашнее задание. Со временем в школе был создан радиоузел, который на больших переменах начал транслировать радиопередачи. И Расим, обладая прекрасным голосом и умением читать стихи, стал, как говорят сегодня, школьным радиодиджеем. Затем записался в школьный литературный кружок, в котором готовили отрывки из пьес и драматических спектаклей. Это были первые шаги юного Расима Балаева в искусстве.

"В годы нашей юности был один детский фильм "Школа отваги". Я старался подражать актерам с этого фильма. Еще будучи в школе, я очень любил Раджа Капура. Из наших актеров я бы отметил Алескера Алекперова, Гасанагу Салаева, Али Зейналова... Я смотрел на них, как на кумиров", - рассказывает актер.

Первая награда на конкурсе, посвященном 100-летию Ленина

Великий актер Самандар Рзаев собрал несколько ребят, проявлявших интерес к театральному искусству, литературе, и создал кружок. А в выпускном классе Расим принял решение обязательно стать актером.

"Родители остались недовольны моим выбором. Они не хотели, чтобы я стал актером, но и не препятствовали этому. Без особой веры они отпустили меня в Баку. Я поступил в театральный институт в 1965 году. Тогда это был единственный вуз, в котором вступительные экзамены проводились в начале лета и завершались уже 25 июня. А во все остальные институты вступительные экзамены начинались с 1 августа. И тогда родители предполагали, что я подам документы в театральный институт, срежусь, а потом уже буду поступать в "нормальный" вуз. Но так получилось, что я принес им справку о поступлении, они удивились, но не стали выступать против моего желания. Очень удивились, что я сам поступил, без какой-либо помощи извне", - рассказывает актер.



Первая же роль была отмечена успехом. В 1969 году, когда актер учился на третьем курсе, коллектив поехал в Ленинград участвовать в посвященном 100-летию Ленина конкурсе, проводившемся среди высших учебных заведений. Расим исполнил роль Гасанзаде в спектакле "Ты всегда со мной" и был награжден за лучшее исполнение мужской роли.

Из больницы в звезды



После окончания вуза собирался работать в Аздраме, но туда не приняли, сказав, что нет места и Расим Балаев стал работать в институте. Так прошло несколько лет. В те годы он столкнулся с большими трудностями в связи с отсутствием собственной квартиры. К тому времени уже был женат, создав семью в 1970 году, родились двое сыновей.

"Мне было очень сложно обеспечивать семью, в результате я перенес серьезнейший нервный срыв, впав в сильнейшую депрессию, и оказался в больнице", - вспоминает народный артист.

И произошло чудо. Когда 24-летний актер находился на больничной койке, ему принесли сценарий к кинофильму "Насими". Это произошло в 1972 году. Но из-за состояния здоровья Расим Балаев отказался от роли. Об этом рассказали председателю Союза кинематографистов Азербайджана, режиссеру-постановщику фильма "Насими" Гасану Сеидбейли. А он, в свою очередь, позвонил в Министерство здравоохранения и сказал, что нашли на роль Насими актера, который говорит, что на него не стоит рассчитывать. И попросил организовать консилиум врачей и специалистов, чтобы вынести заключение по болезни.

"Мне и сейчас, порой, кажется, что это все сон. Более того, ходили даже разговоры, что роль Насими сыграет Иннокентий Смоктуновский, ведь тогда на съемки часто приглашали актеров из других республик...и вот, однажды открылась дверь больничной палаты, и я увидел в дверях самых известных врачей республики во главе с министром здравоохранения. Это еще больше напугало меня, так как я подумал, что моя болезнь намного серьезнее, чем я думаю. Вся больница имени Эфендиева терялась в догадках, что же происходит? Ведь сам министр пожаловал и вместе с ним десятка два или три наиболее известных азербайджанских профессоров. Меня уверили, что у нет ничего серьезного, немного расстроена нервная система и имеются небольшие проблемы с желудком", - вспоминает Расим Балаев, который параллельно со съемками фильма стал лечиться в пансионате профилактики нервных заболеваний в Мардакяне.

В конце 1972 - начале 1973 года начались съемки художественного фильма "Насими" по сценарию Исы Гусейнова. Хотя...

"Когда меня утвердили на роль "Насими", меня также пригласили сниматься в картине Рамиза Фаталиева "Твой первый час". Там меня тоже утвердили на роль, но съемки этого фильма начались раньше, чем "Насими". В те дни мне пришлось неделю провести на "Нефтяных камнях", где проводились съемки. Это привело к скандалу, так как в Баку начинались параллельно съемки фильма "Насими". А я вынужден был оставаться посреди моря, так как из-за штормовой погоды не могли начать съемки. Ждали, когда утихнет ветер. И в Баку тоже ждут, ведь "Насими" должен был стать большой картиной, к которой проявляли интерес и в ЮНЕСКО. Мое пребывание на "Нефтяных камнях" едва не стоило мне участия в фильме "Насими". Меня собирались снять с роли Насими, но успели вовремя доставить на вертолете в Баку как раз к началу съемок фильма", - говорит Расим Балаев.

Ошеломляющий успех картины привел к звездному часу актера.

"Уже позже Гасан Сеидбейли сказал мне в разговоре, что он вместе с автором сценария фильма, писателем Исой Гусейновым увидели меня по телевизору, когда я читал стихи, и им очень понравилось. К тому же они не хотели снимать на эту роль знаменитого актера. Им также понравились черты моего лица, и они выбрали меня", - рассказывает актер.



Озвучивавший Насими на русский язык Вячеслав Тихонов был ошеломлен дебютом в главной роли Расима Балаева. Когда он спросил у Сеидбейли, какая по счету работа в кино у этого молодого актера? Ему ответили - первая. Тихонов не поверил.

"Это никак не похоже на первую роль в кино. Я тоже снимался, у меня тоже была первая роль, а здесь налицо профессиональное умение чувствовать аппаратуру, держаться перед камерой, чувствовать пространство", - отметил в беседе с Сеидбейли известный российский актер.



Затем были замечательные роли Азиза в фильме "Гатыр Мамед", Бабека в одноименном фильме, Бейряка в "Деде Горгуд", параллельно снимался и в других картинах - в России, Средней Азии, в ГДР и т.д. После развала СССР снимался в Турции, Иране, Москве.

Интересные факты

Известно, что Бабека предал Сумбат. Этот эпизод был снят, но его вырезали из картины "Бабек". Однако в титрах остались строки о том, что Бабек был предан Сахл ибн Сумбатом, который в обмен за это получил два раза по сто тысяч драхмов. Этот эпизод был снят в местечке Умбакы, в весьма трудных условиях. Бабек приезжает к Сумбату и остается у него дома. Утром, когда Бабек уезжает, Сумбат хитро смотрит ему вослед, чувствуется, что-то подготовлено. Проехав немного Бабек, попадает в засаду и окружен воинами халифа. Он хватается за меч и выхватывает из ножен лишь рукоять. Меча нет. Поняв, что предан, Бабек сходит с коня, берет горсть земли и прижимает ее ко лбу. Этот эпизод брал за душу. Москва не пропустила его. Был такой комментарий - "не надо показывать, что такого героя как Бабек, предал армянин. Это повредит межнациональным отношениям".

Перед съемками "Бабека" в течение нескольких месяцев занимался плаванием, фехтованием, ходил на ипподром.

"А однажды Всевышний уберег меня от смерти, когда в Турции во время съемок я упал с лошади. Когда я упал на землю, моя голова оказалась в каких-то семи сантиметрах от большого камня. Если бы я ударился головой об этот камень, то это стало бы моим последним падением в жизни. Мне повезло, рядом с камнем была грязь, куда я и угодил головой. Это смягчило падение", - вспоминает народный артист.

Нелегко пришлось во время съемок фильма "Деде Горгуд", где исполнил образ Бейряка.

"На съемках фильмах чуть ли не случилась трагедия. Когда снимали эпизод, где Бейрек преподает урок Ялынчыгу, как надо стрелять из лука, стрела случайно попала в руку нашей Шафиги (ред. народная артистка Азербайджана Шафига Мамедова), сыгравшей в фильме роль жены Газан хана - Бурла хатун. Позвали врачей, которые оказали ей первую помощь. Слава Аллаху, все обошлось.



Другой случай связан с эпизодом, где снимали мою борьбу со львом. Представьте молодого парня, который должен бороться со львом. Помню, режиссер фильма Тофиг Тагизаде сказал: "Ну ты же Бейрек, давай сражайся со львом". А я сказал: "Вам командовать легко, а я жить хочу" (смеется). С большим трудом мы отсняли этот эпизод. В некоторых эпизодах меня заменял дрессировщик", - вспоминает актер.

Примечательно, что за два дня съемок с эпизодом борьбы со львом хозяин хищника получил 5 тысяч рублей, а Расим Балаев - 2500. За участие в фильме "Насими" заработал 1600 рублей. За съемки в картине "Бабек" заработал 4500 рублей.

После выхода на экраны фильмов "Насими", "Бабек" и "Деде Горгуд" актер трижды в середине семидесятых принимал участие в Ташкентском Международном кинофестивале стран Азии, Африки и Латинской Америки. Туда приезжали деятели кино из 80 стран.

"Некоторые участники считали, что у меня есть собственная киностудия, в которой я снимаю фильмы и сам же играю главные роли. Приезжавшие туда индийские актеры, исполнявшие главные роли в своих фильмах, как правило, сами же их и продюсировали. Они подходили ко мне и просили продать им права на показ картин "Насими", "Бабек" и "Деде Горгуд". А мне никак не удавалось их переубедить в том, что я не имею никакого отношения к прокату этих картин, доказать им, что фильмы сняты по заказу Госкино СССР, а правами на продажу и прокат на них обладает Совинфильм", - вспоминает Расим Балаев.