Молодой графический дизайнер Бахаддин Маммедли, о котором Day.Az уже рассказывал, продолжает делиться на своей странице в Instagram интересными коллажами. На этот раз героями его работ стали отечественные деятели культуры - известный актер Фахраддин Манафов, популярная певица Флора Керимова, легендарный Муслим Магомаев и неподражаемая Насиба Зейналова. Работы особенны тем, что на них знаменитости изображены молодыми и в преклонные годы.

Вот как это выглядит:

Отметим, что эти работы очень полюбились пользователям соцсетей.

Н. Гасымова