https://news.day.az/culture/1121521.html Какими они были - Интересные коллажи Бахаддина Маммедли - ФОТО
Какими они были - Интересные коллажи Бахаддина Маммедли - ФОТО
Молодой графический дизайнер Бахаддин Маммедли, о котором Day.Az уже рассказывал, продолжает делиться на своей странице в Instagram интересными коллажами. На этот раз героями его работ стали отечественные деятели культуры - известный актер Фахраддин Манафов, популярная певица Флора Керимова, легендарный Муслим Магомаев и неподражаемая Насиба Зейналова. Работы особенны тем, что на них знаменитости изображены молодыми и в преклонные годы.
Вот как это выглядит:
Отметим, что эти работы очень полюбились пользователям соцсетей.
Н. Гасымова
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