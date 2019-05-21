Вчера в Зале камерной и органной музыки Азербайджанской государственной академической филармонии им. М. Магомаева состоялся концерт молодых музыкантов в рамках проекта Филармонии "Gənclərə dəstək".

В концерте под названием "Волшебный мир музыки" выступили лауреаты международных и республиканских конкурсов Раван Мустафазаде (тар), Нигяр Гусейнзаде (ф-но), Лейла Назарли (ф-но), Нушаба Гаджиева (ф-но), Айтан Насибова (ф-но), Мамедали Мамедов (тар), Ибрагим Джаббаров (тар), Фируза Байларова (ф-но), Гюнель Биннатли (сопрано), Фидан Велиева (ф-но), Атеш Гараев (тенор), Сара Мустафаева (ф-но), Айтан Рзаева (ф-но), Хумай Гаджизаде (альт), Лала Гезалова (ф-но), Мадина Мирзаева (меццо-сопрано), Надир Гулиев (тар), Джамала Абдинзаде (ф-но) и Фидан Алиярзаде (ф-но).

В их исполнении прозвучали произведения выдающихся азербайджанских композиторов Гара Гараева, Фикрета Амирова, Тофика Гулиева, Васифа Адигезалова, Эмина Сабитоглу, а также произведения зарубежных композиторов Ференца Листа, Фредерика Шопена, Сергея Рахманинова, Мориса Равеля, Антонина Дворжака, Важа Азарашвили, Самуила Майкапара, Исаака Берковича, Алека Роули и др.

Поддержать молодых музыкантов в этот вечер пришли их родные, друзья, коллеги и меломаны столицы. Каждое выступление завершалось бурными аплодисментами зала.

Молодым музыкантам удалось приятно удивить публику, продемонстрировав профессионализм и любовь к музыке, которые отражались в каждой исполненной ноте.

Завершился вечер продолжительными овациями зала.

Напомним, что проект "Gənclərə dəstək" подготовила Филармония при поддержке министерства культуры Азербайджана в концертном сезоне 2016-2017, который длился целый год. 25 мая 2016 года Филармония отметила свое 80-летие, и данный проект стал своеобразным посвящением этой знаменательной дате и по сей день радует любителей классической музыки своими разнообразными концертами.

Основными задачами проекта являются выявление и поддержка молодых талантов в стране. Также целью данного проекта является сохранение и развитие традиций мировой и отечественной музыкальной культуры, реализация программ, направленных на решение задач музыкального просветительства и формирование правового сознания среди отечественных музыкантов.

Программы, вошедшие в проект "Gənclərə dəstək", адресованы самой широкой аудитории с разными предпочтениями и вкусами. Здесь свои концерты найдут любители легких музыкальных жанров, ценители высокого академического стиля, обожатели джаза и хоровой музыки, а также мугама.

Н. Гасымова