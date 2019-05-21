В галерее Art Tower в Ичеришехер 7-12 июня пройдет персональная выставка Айтен Абдуллаевой под названием "Стокгольм - остров на столбах". Как передает Day.Az, об этом сообщили Trend организаторы экспозиции.

Выставка организована посольством Швеции в Азербайджане, НПО Arts Council Azerbaijan, Управлением Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер" и Министерством культуры Азербайджана.

Благодаря поддержке посольства Швеции в Азербайджане, художнице Айтен Абдуллаевой выпал шанс побывать в Швеции, а затем отобразить гамму чувств и впечатлений в своих художественных произведениях.

По словам Айтен Абдуллаевой, Стокгольм - город, действительно очень красивый, и она бы даже назвала его кукольным. Эти аккуратные домики, переплетающиеся улочки, от которых словно веет бакалейной лавкой, хвоей и дружелюбием местного населения. Памятники, скверы, площади, набережная - все само по себе складывается в мозаику, отражающая душу Стокгольма.

И "суровая" столица вовсе не кажется суровой. Наоборот, на Айтен Абдуллаеву эта атмосфера подействовала сильно. Её воображение рисовало силуэты, очертания, а рука так и тянулась к кисти и краскам.

"Стокгольм - город, расположенный на 14 островах, город, влюбляющий в себя с первого взгляда своими яркими красками и дружелюбием горожан, город - сказка! Название города Стокгольм переводится как "остров, укрепленный сваями" или "остров на столбах". Стокгольм основан в 1252 году риксграфом Швеции Ярльем Биргером. Для облика города характерно обилие водных пространств, скал и парков, перекликающихся с древними и современными зданиями оригинальной архитектуры. Стокгольм очень богат достопримечательностями. "Сердцем" города считается Гамластан (Старый город), где располагаются Королевский дворец, Стокгольмский собор, знаменитые "пряничные домики", Музей Нобеля и другие достопримечательности.

Главной "музейной артерией" города является остров Юргорден. Именно здесь находятся такие достопримечательности как музей Викингов, музей легендарной музыкальной группы АВВА, музей Нордиска, Океанариум, Луна-парк, первый в мире этнографический музей под открытым небом - Скансен, музей Астрид Линдгрен, музей величественного корабля Васа, который затонул в первый же день выхода в плавание и был поднят со дна и восстановлен спустя три века. Так же нельзя не упомянуть находящиеся в других частях города Национальный музей Швеции и Миллесгорден - государственный художественный музей и парк скульптур", - говорится в сообщение.

Информационная поддержка - Trend.az, Day.Az, Milli.az, Azernews.az.