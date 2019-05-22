25 мая всемирно известный композитор и исполнитель на кеманче Марк Элияху выступит во Дворце Гейдара Алиева с сольным концертом.

В преддверии своего выступления Марк поделился на своей странице в Instagram архивным фото с Адалятом Везировым, который научил его играть на азербайджанском народном инструменте - кеманче.

"Это 17-летний я в Баку со своим учителем Адалятом Везировым. В 16 лет я переехал в Баку и жил в его доме.

Адалят был большим мастером кеманчи и потрясающей, глубокой личностью. Я был подростком из другой страны, а Адалят и его семья приняли меня в свой дом и я стал частью их семьи.

Он скончался 15 лет назад. Я очень по нему скучаю, но он навсегда останется в моем сердце.

Баку - город, где я научился играть на кеманче, и проведенные там годы в молодости оказали огромное влияние на того музыканта, которым я сегодня являюсь.

Через 5 дней я возвращаюсь в Баку со своей собственной группой и новым шоу. Я впервые дам концерт в Баку. Это захватывающий и особенный концерт для меня. Я ждал этого долгое время, и я так счастлив, что это наконец-то случится", - написал он.

Ф. Агаларова