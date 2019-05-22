https://news.day.az/culture/1122251.html В Ичеришехер прошла первая персональная выставка молодой художницы - ФОТО
В Ичеришехер прошла первая персональная выставка молодой художницы - ФОТО
Вчера в галерее Art Tower в Ичеришехер состоялось открытие первой персональной выставки молодой художницы Самайи Алекперовой под названием "Doğulduğum torpaq" ("Родина").
Как сообщает Day.Az, Самайа рисует с детства и всегда находила вдохновение в родных стенах Ичеришехер и разнообразной, красочной природе Азербайджана.
В экспозиции были представлены 20 работ молодой девушки. Картины в жанрах натюрморт, пейзаж заняли свои места в стенах галереи.
Посмотреть экспозицию пришли в день открытия коллеги и родные художницы, а также поклонники изобразительного искусства и многочисленные гости Ичеришехер.
Н. Гасымова
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