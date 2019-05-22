Вчера в галерее Art Tower в Ичеришехер состоялось открытие первой персональной выставки молодой художницы Самайи Алекперовой под названием "Doğulduğum torpaq" ("Родина").

Как сообщает Day.Az, Самайа рисует с детства и всегда находила вдохновение в родных стенах Ичеришехер и разнообразной, красочной природе Азербайджана.

В экспозиции были представлены 20 работ молодой девушки. Картины в жанрах натюрморт, пейзаж заняли свои места в стенах галереи.

Посмотреть экспозицию пришли в день открытия коллеги и родные художницы, а также поклонники изобразительного искусства и многочисленные гости Ичеришехер.

Н. Гасымова