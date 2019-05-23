25 и 26 мая, а также первого и второго июня в галерее Art Tower в Ичеришехер в рамках экологического art-проекта H.E.Art пройдет воркшоп с участием азербайджанских художников. Как передает Day.Az, об этом сообщили Trend организаторы мероприятия.

Воркшоп будет организован в рамках серии мероприятий, проводимых в 2019 году НПО Arts Council Azerbaijan в связи с 85-летним юбилеем со дня рождения азербайджанского художника, режиссера-мультипликатора Назима Мамедова (1934-2004).

В воркшопе примут участие художники Эльдар Бабазаде, Нурай Аллахвердиева, Лейла Оруджева, Мятанят Нифталиева, Камила Мурадова, Ройя Гасанова, Теймур Гарибов, которые будут разрисовывать металлические бочки на тематику анимационных работ Назима Мамедова.

На разрисованных металлических бочках будут отображены персонажи и сюжеты из мультипликационных фильмов - "Паломничество лиса", "Шах и слуга", "Пёс и его тень", "Новые приключения Джыртдана", "Прекрасная Фатма" и другие.

Организаторами воркшопа выступили министерство экологии и природных ресурсов Азербайджана, Управление Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер" и НПО Arts Council Azerbaijan.

Отметим, что металлические бочки являются отходным материалом, их вывоз и утилизация обходятся недешево. Проект H.E.Art. создает возможность для их экологического использования и развития креатива. В оформлении общественных территорий с ограниченным пространством сегодня все большую роль играет контейнерное озеленение. Металлические бочки в качестве контейнеров очень современно смотрятся, хорошо вписываются в различные архитектурные стили. Композиции из деревьев в бочках, расписанных в разном стиле, становятся прекрасным дополнением к городскому ландшафту, выполняя одновременно и экологическую, и дизайнерскую функции.

Автор проекта - художник, руководитель НПО Arts Council Azerbaijan Дадаш Мамедов.

Назим Мамедов родился в Баку в 1934 году. В 1957 году окончил художественное училище имени Азима Азимзаде, а в 1961 году - мультипликационные курсы на киностудии "Союзмультфильм" в Москве. В том же году приступил к работе в качестве режиссера-мультипликатора на киностудии "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы.

Имя Назима Мамедова неразрывно связано с самыми любимыми отечественными мультфильмами: будучи автором первых азербайджанских мультфильмов, Мамедов внес большой вклад в развитие анимации в Азербайджане. Свой первый мультипликационный фильм "Медведь и мышь" он снял в 1970 году. Назим Мамедов принимал участие в съемках 40 документальных фильмов на студии "Азербайджанфильм". В 1988 году он создал первую в республике мультипликационную оперу в пяти частях "Прекрасная Фатма".

Автор первых азербайджанских мультфильмов также занимался станковой живописью, графикой, книжной детской иллюстрацией, его картины широко известны как в Азербайджане, так и за его пределами. Назим Мамедов скончался в Баку 29 октября 2004 года.

Воркшоп (англ. - workshop, "мастерская") - метод развития, основная идея которого состоит в освоении какого-то навыка, получении знания путем взаимодействия заинтересованных в нем людей.

Информационная поддержка - Trend.az, Day.Az, Milli.az, Azernews.az.