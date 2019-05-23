На днях в Музее современного искусства состоялось открытие выставки "Amore Mio", созданной кураторами Самирой Сефи и Ланой Соколовой. Как сообщает Day.Az, экспозиция объединяет в себе образы женщин, созданные заслуженным художником Азербайджана Эльдаром Гурбаном.

Отметим, что первая персональная выставка художника состоялась в 1987 году в Баку. В дальнейшем Эльдар Гурбан выставлялся на разных площадках как в Баку, так и в других крупных городах мира.

Персональные выставки художника, который в основном работает в направлении живописи и графики, проводились в Берлине, Стамбуле, Лондоне. В 2002 году он получил звание заслуженного художника Азербайджана. А среди стран, в которых Эльдар Гурбан представлял свои работы, можно отметить также Чехию, Болгарию, Польшу, Алжир, Сирию, Мексику, Францию, Италию, Турцию, Германию, США и др.

В работах Эльдара Гурбана прослеживается отзыв к авангарду: вот на одной мы лицезреем толику мифотворчества, другие же окунают нас в стиль примитивизма, наполняя работы детской непосредственностью и легкостью восприятия. Произведения художника разных лет - это экскурс от портрета до пейзажа. Среди работ невозможно не уделить особое внимание неповторимым женским образам, которые столь изысканно рождает кисть художника. Цветовая насыщенность холстов живописи Эльдара Гурбана притягивает своей эмоциональной напряженностью, контрастностью и символичностью.

Идейное ядро экспозиции "Amore Mio" - любовь как основная движущая сила жизни художника. В своих работах он исследовал любовь и страсть как явление, пытаясь ответить на вопрос о природе и сущности чувства, которое может вознести на неведомую высоту, а может довести до умопомрачения. Портреты, представленные на выставке, охватывают период творчества с 1985 года по сегодняшний день - это своеобразное отражение рефлексии и интроспекции художника, возносящего любовь к женщине на пьедестал.

Экспозиция включает 25 образов, созданных художником, и видеоработу - своеобразное кураторское прочтение, отсылающее к инспирации создания будущих работ.

Женская красота - один из старейших и наиболее часто изображаемых мотивов в изобразительном искусстве. Знаменитые картины женщин оказали глубокое влияние на мир искусства и популярной культуры. Эльдар Гурбан имеет свой художественный взгляд на женскую красоту и демонстрирует впечатляющие яркие образы во многих эмоциональных настроениях. Экспозиция собрана с образами женщин, которых художник воспевает. Любовь художника к образу женщины проносится на протяжении всего его творчества. То она яркая, то задумчивая, то экспрессивная - он воспевает ее всю, облачая в достоинства.

Эльдар Гурбан создает многоликий портрет богини любви. Это пространство, где любовь прорывается через женские тела, глаза, движения, мимику, волосы, цвета их тел и окружающие предметы. Тела, предельно экспрессивные, говорят с нами, несут жизнь и заряжают энергией все вокруг себя. Архетипические знаки античных богинь дополняются индивидуальностью каждой женщины, и любая из них представляет собой образ конкретной персоны, которая не похожа ни на кого, но всех их объединяет связь с рождением мира, с вечностью.

Экспрессия живописи Эльдара Гурбана создается звучностью цветов, отчетливостью и динамизмом линий. Его персонажи построены на мотивах живописи "Naïve", - они имеют эффектную, привлекательную внешность, переданную чувственной спонтанностью и восхищением.

Художник в этой коллекции портретов словно демонстрирует собственное почтение к вечной красоте на земле, которую он раскрывает в каждой женщине. Несмотря на эффект стиля "Naïve", портрет и фигура каждой женщины показывают очень сложный характер: в некоторых чертах проявляется агрессия, где-то гротеск, китч, или задумчивость; многозначительные фоны, которые художник подбирает для каждой модели, будь то нейтральные, контрастные, экстравагантно полосатые или декоративные мотивы. Эти женщины в разных интерьерах несут свой таинственный мир, а художник очарован их красотой и жизненной силой.

Женский портрет Эльдара Гурбана выражает ту форму понимания красоты, которая проявляется как в таких древнейших артефактах, как Венера Вилендорфа, так и в современных дивах поп-культуры и которая вызывает искреннее восклицание: "Amore Mio!".

Выставка продлится до 5 июня. Часы работы: вторник-воскресенье с 11:00 до 21:00.

Отметим, что картины можно не только увидеть, но и приобрести.

Н. Гасымова