В Бакинском Конгресс центре 31 мая в 18.30 состоится финал Азербайджанской телевизионной ATV Лиги и "Кубок Чемпионов - 2019", организованный Азербайджанским клубом веселых и находчивых при поддержке Министерства молодежи и спорта, Министерства образования и Фонда молодежи Азербайджана, а также Союза молодежных студенческих организаций, сообщает Trend Life.

Три команды встретятся в Баку, чтобы выявить победителя в поединке "Кубка Чемпионов КВН 2019" - "Город 313" из Северной Осетии, "Добрые Люди" из Дагестана и "АзНефть" из Азербайджана. Накануне игры капитаны команд поделились своими ожиданиями от предстоящей встречи на бакинской сцене:

Ацамаз Хамицев, капитан команды КВН "Город 313": "Баку умеет принимать гостей. Мы до сих пор помним, как чествовала нас публика, когда в 2016 году мы стали победителями Азербайджанской Лиги КВН. Ждем новой интересной игры, с хорошими шутками, с красивой публикой, и уверены, что борьба будет захватывающей. Но в первую очередь, это конечно же, будет игра друзей!"

Саид Юсупов, капитан команды КВН "Добрые Люди": "Сижу я как-то дома, вдруг звонок.

- Алло, да.

-Алло, салам алейкум, как дела? Как дома, что нового?

Я сразу узнал этот голос... "У нас "Кубок Чемпионов", 31 мая...".

Когда я положил трубку, то от счастья, что вернусь в мой любимый город Баку, к самому теплому зрителю, к самой дружной лиге КВН, у меня перехватило дыхание. А уже вечером мы с ребятами сидели и писали шутки. Это будет эпичная игра. Баку, мы едем за победой! Увидимся 31 мая".



Бейюкага Алиев, капитан команды КВН "АзНефть": "Мы два года подряд были чемпионами Азербайджанской Лиги КВН. Представлять Азербайджан в родных стенах всегда намного труднее, чем выступать за рубежом. Несмотря на то, что наши соперники - сильные и известные команды из РФ, сделаем все для того, чтобы кубок остался в Баку".



Информационная поддержка - Trend.az, Day.az, Milli.az