Вчера в Азербайджанской государственной академической филармонии им. М. Магомаева состоялся концерт воспитанников Центральной школы искусств имени Г. Гараева, посвященный Дню Республики - 28 Мая.

Со вступительной речью на мероприятии выступила музыковед Наргиз Керимова. Далее в сопровождении Азербайджанского государственного симфонического оркестра под руководством народного артиста Азербайджана Рауфа Абдуллаева ученики школы исполнили известные произведения азербайджанских и зарубежных композиторов.

Вечер начался с выступления самой юной участницы вечера, ученицы третьего класса Сайяры Алиевой, которая исполнила первую часть Концерта №8 для фортепиано с оркестром В. А. Моцарта. Вслед за произведением Моцарта ученица четвертого класса, лауреат конкурса "World Harmony" Айлин Бабаева исполнила Концерт для фортепиано с оркестром Й. Гайдна. Лауреат международных и республиканских конкурсов, ученик пятого класса Алипаша Шахгельдиев исполнил "THE DEBUTANTE Caprice Brilliant" Герберта Кларка. Первую часть Концерта №1 для фортепиано с оркестром Ф. Мендельсона исполнила лауреат международных и республиканских конкурсов, ученица пятого класса Муневвер Алиева.

В рамках концертной программы прозвучала и Ария Керубино "Voi che sapete" из оперы "Свадьба Фигаро" В. А. Моцарта. Ее исполнила лауреат международных и республиканских конкурсов, ученица восьмого класса Нигяр Рагимова. Лауреат международных и республиканских конкурсов, ученица одиннадцатого класса Наргиз Алиева же исполнила первую часть из Концерта №2 для фортепиано с оркестром С. Рахманинова. Вторую и третью части Концерта №1 для тара с оркестром Т. Бакиханова исполнил лауреат международных конкурсов, ученик десятого класса Кянан Намазов. Произведение другого азербайджанского композитора - первую часть Концерта №3 для тара с оркестром Г. Ханмамедова исполнила лауреат международных и республиканских конкурсов, ученица восьмого класса Мехрибан Гулиева (канон).

В завершении вечера в исполнении Президентского стипендиата, лауреата международных и республиканских конкурсов, ученицы одиннадцатого класса Зеррин Алиевой прозвучали вторая и третья части Концерта для скрипки с оркестром Я. Сибелиуса.

Поддержать выступление юных музыкантов пришли их коллеги, друзья, родные и др. Каждое выступление завершалось бурными аплодисментами многочисленной публики. Выступая с большим оркестром на профессиональной сцене, ученики очень волновались, но это не помешало им продемонстрировать весь свой талант и потенциал.

Завершился вечер овациями и восторженными возгласами "браво" публики.

Н. Гасымова