28 мая Азербайджанское государственное телевидение и радио представит новый проект - композицию "Azərbaycanım".

Как сообщает Day.Az, съемки клипа прошли вчера в Нагорном парке и уже скоро азербайджанцы во всем мире смогут насладиться патриотичной песней.

В проекте приняли участие Симфонический оркестр Азербайджанского государственного телевидения и радио имени Ниязи под руководством заслуженного деятеля искусств Назима Гаджиалибекова, Азербайджанская академическая государственная хоровая капелла под руководством народной артистки Азербайджана Гюльбаджи Имановой. Солист проекта - заслуженный артист Азербайджана, солист Азербайджанского государственного Академического театра оперы и балета Рамиль Гасымов. Автор музыки - Руслан Зейналов. Автор слов - Гюнель Сардаргызы.

Отметим, что проект Азербайджанского государственного телевидения и радио и телеканала "Mədəniyyət" приурочен ко Дню Республики - 28 Мая.

Day.Az представляет слова песни "Azərbaycanım":

Vətənim, ana yurdum, cənnətimsən,

Sən mənim fikirlərim, dualarimdasan.

Torpağından yaranan,

Azəri övladıyam,

Ürəyimdə döyünür bu ad...

Dünyalara səs salan,

Igidlərin qardaşıyam,

Dalğalanır bayrağım hər an...

Qürurumuzsan, sən Anasan,

Azərbaycanımsan!

Tariximizsən,sən Ulusan,

Qədim dastanımsan!

Illərdir bu torpağın

Ulu tarixi var,

Doğulub böyüdüyüm bir məskənim var.

Dünyalara səs salan,

Tənha qalan Şuşam var,

Torpağim qayıdar bir səhər.

Öndədir qələbələr,

Qəhrəmanlar,igidlər,

Bir səhər zəfər səsi gələr...

Ф. Агаларова