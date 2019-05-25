Кямал Абдулла получил почетное звание народного писателя
Сегодня Президент Азербайджана Ильхам Алиев за вклад в развитие азербайджанской культуры наградил почетными званиями известных деятелей культуры.
Как сообщает Day.Az, почетное звание народного писателя согласно распоряжению получил Кямал Абдулла.
Кямал Абдуллаев (Камал Абдулла) - ректор Азербайджанского университета языков, ученый, общественный деятель, писатель, драматург, заслуженный деятель науки (1999), член-корреспондент НАНА (2007), государственный советник Азербайджанской Республики по межнациональным вопросам, вопросам мультикультурализма и религии, в период с 2000 по 2014 год - ректор БСУ. Председатель Азербайджанского фонда культуры. Действительный почетный член Турецкого лингвистического общества, действительный член (академик) Международной кадровой академии (Украина), почетный доктор МГПУ, член Российского ПЕН-клуба (Москва).
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