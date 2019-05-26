Президент Азербайджана Ильхам Алиев присвоил мне высокое звание "Народный писатель", и это, несомненно, большое событие в моей жизни, в моей творческой биографии и большая честь для меня.

Об этом сказал Day.Az известный азербайджанский писатель Натиг Расулзаде.

Моя многолетняя писательская деятельность всегда была направлена на то, чтобы наставлять людей, читателей на путь гуманизма, я всегда стремился, чтобы нашу отечественную литературу знали бы и любили не только в родном Азербайджане, но и далеко за пределами нашей страны, и, полюбив произведения литературы, прониклись бы любовью и к моей Родине с её огромными достижениями в искусстве и науке, с её поучительным, глубоким мультикультурализмом, с её распахнутой, доброй душой, с уважением ко всем народам и умением понимать чужое, но отнюдь не чуждое искусство других стран, их музыку, их живопись, их литературу, поэзию", - отметил Расулзаде.

По его словам, Президент Ильхам Алиев всегда прекрасно, глубоко и тонко понимает чаяния родного народа и прилагает максимальные усилия для того, чтобы сделать жизнь народа еще лучше, поднять её еще на более высокий уровень, а нашу страну поставить в один ряд с самыми высокоразвитыми странами мира.

Забота о творческой интеллигенции - о писателях, поэтах, композиторах, художниках - всегда была и остается в центре внимания Президента Ильхама Алиева и Первого вице-президента Мехрибан Алиевой, отметил Натиг Расулзаде.

"Эта забота и внимание еще раз подтверждают дальновидность проводимой внутренней политики. Глава государства прекрасно понимает, что именно творческая интеллигенция является в первую очередь визитной карточкой страны, по ней судят об уровне культуры республики. Азербайджанское государство прилагает все усилия для того, чтобы наша национальная культура была на самом высоком уровне. Хочу от души поблагодарить господина Президента Ильхама Алиева и пожелать ему дальнейших успехов на его многотрудном и благородном поприще - руководства страной, нашей родной Отчизной", - подчеркнул народный писатель.