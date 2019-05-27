От своего имени и имени своей семьи я выражаю благодарность Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву за присуждение мне почетного звания Народного артиста. Благодарен, что не обделил меня вниманием и в эти прекрасные дни - в преддверии Дня Республики и месяца Рамазан - подарил радость мне, моей семье и поклонникам моего творчества.

Об этом сказал Day.Az известный джазовый исполнитель, народный артист Азербайджана Джаван Зейналлы.

"Если честно, пока мне не стали звонить журналисты, я не знал о том, что мне присуждено почетное звание. Это стало приятным сюрпризом для меня и моей семьи. Мне до сих пор звонят и поздравляют мои друзья, близкие, поклонники. Они радуются вместе со мной и я им очень благодарен за это", - сказал известный музыкант.

Джаван Зейналлы сообщил, что уже более 50 лет он на сцене, в искусстве. И всегда старался своей деятельностью, своим творчеством служить во благо нашей культуры, нашего народа. Он также отметил, что у него всегда был один девиз: "развитие, развитие, развитие". Популярный исполнитель днем и ночью работал над собой и сегодня также продолжает работать.

"Нельзя останавливаться, нужно создавать новые произведения, всегда двигаться вперед в творческом развитии. Нужно смотреть вперед. Меня зовут Джаван, что значит "молодой", и теперь я буду еще больше молодеть и служить искусству, государству, народу", - добавил он.

Народный артист отметил, что забота о творческой интеллигенции - о писателях, поэтах, композиторах, художниках - всегда была и остается в центре внимания Президента Ильхама Алиева и Первого вице-президента Мехрибан Алиевой.

"Я благодарен им за проводимую политику, за их достойное служение своему народу и стране", - сказал народный артист Джаван Зейналлы.

Ф. Агаларова