В Российском информационно-культурном центре в городе Баку (РИКЦ) в рамках I Международного фортепианного фестиваля русской музыки, который проводится с марта по июнь 2019 года Автономной некоммерческой организацией "Экология культуры" (Россия) при поддержке Россотрудничества, был организован концерт художественного руководителя Фестиваля, заслуженного артиста России, профессора Российской академии музыки имени Гнесиных Юрия Богданова.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

В концерте также принял участие лауреат международных конкурсов Риад Мамедов.

Юрий Богданов в РИКЦ провел мастер-класс для молодых азербайджанских пианистов.