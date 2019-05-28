В столице Азербайджана пройдут мероприятия, посвященные 90-летию со дня рождения известного композитора, народного артиста, кавалера ордена "Шохрат", профессора Огтая Зульфугарова, сообщили Trend в пресс-службе министерства культуры Азербайджана, передает Day.Az.

Представители общественности, деятели культуры и искусства 31 мая в 12:00 почтут память композитора во второй Аллее почетного захоронения.

В этот же день в 19:00 в Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева состоится вечер, посвященный юбилею Огтая Зульфугарова. В программе выступит Азербайджанский государственный симфонический оркестр имени Узеира Гаджибейли (художественный руководитель и главный дирижер - народный артист Рауф Абдуллаев), солисты - заслуженный артист Алексей Милтых (виолончель), Амина Зульфугарова (флейта) и другие. Четвертого июня в 19:00 в Азербайджанском государственном академическом музыкальном театре состоится еще одно мероприятие, посвященное 90-летию известного азербайджанского композитора.