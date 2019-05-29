Вчера Азербайджан отмечал День Республики. В этот день 101 год назад была провозглашена Азербайджанская Демократическая Республика - первая демократическая республика в мусульманском мире. В связи с этим в стране, которая сегодня стоит в одном ряду с высокоразвитыми государствами, где проходит огромное число международных мероприятий, куда съезжаются туристы со всего мира, чтобы познакомиться с нашей богатой историей и культурой, прошли торжества, были презентованы яркие проекты, приуроченные к этой исторической дате.

Одним из самых ярких проектов можно по праву назвать композицию "Azərbaycanım", презентованную во вторник Азербайджанским государственным телевидением и радио.

28 мая зрителям телеканалов AzTV и "Mədəniyyət", а также радиослушателям была представлена патриотичная песня "Azərbaycanım", которую исполнила Азербайджанская академическая государственная хоровая капелла под управлением народной артистки Азербайджана Гюльбаджи Имановой в сопровождении Симфонического оркестра Азербайджанского государственного телевидения и радио имени Ниязи под руководством заслуженного деятеля искусств Назима Гаджиалибекова. Солировал заслуженный артист Азербайджана, солист Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета Рамиль Гасымов. Автор музыки - Руслан Зейналов. Автор слов - Гюнель Сардаргызы.

Добавим, что съемки клипа прошли в Нагорном парке, откуда открывается прекрасный вид на город, завораживающий своим великолепием.

Ф. Агаларова