Популярная на весь мир азербайджанская народная песня "Сары гялин" любима слушателями как в оригинале, так и в новых звучаниях, которых с каждым годом становится все больше и больше. Современные азербайджанские музыканты не раз представляли песню в новой аранжировке, и не раз "Сары гялин" звучала в исполнении именитых зарубежных исполнителей.

Вчера же Сеть взорвал ролик, подготовленный Министерством спорта и молодежи Азербайджана и Союзом молодежных студенческих организаций Азербайджана. Они презентовали видео, на котором молодежь из разных стран мира исполняет "Сары гялин".

Как сообщает Day.Az, в проекте приняли участие представители Узбекистана, России, Ирана, Словакии, Беларуси, Португалии, Сербии, Чехии, Венгрии, Германии, Молдовы, Уганды, Италии, Украины, Грузии, Азербайджана и других стран.

Проникновенное исполнение не оставило равнодушным слушателей, которые активно делятся роликом в социальных сетях.

Н. Гасымова