В Азербайджанском музее ковра в Баку 1 июня пройдет фестиваль, приуроченный к Международному дню защиты детей. Как передает Day.Az, об этом сообщили Trend организаторы мероприятия.

Фестиваль пройдет при организации Министерства культуры Азербайджана, Музея ковра, при поддержке посольств Черногории, Турции, Индонезии, Украины, Марокко, Индии, Китая, а также при участии литературного проекта "Söz" и Европейской азербайджанской школы.

В программу фестиваля войдут детский концерт и благотворительная ярмарка. Дети представителей дипломатических миссий в рамках мероприятия исполнят музыкальные и танцевальные номера, рассказывающие о богатстве и разнообразии культур и традиций своих стран.

Представители дипломатических миссий проведут благотворительную ярмарку, собранные средства от которой пойдут на оплату операции маленькой Айгюн Бабашовой, у которой врожденный порок сердца.

Сотрудники Азербайджанского музея ковра представят спектакль кукольного театра "Сказка о Маликмамеде" и организуют три мастер-класса - по изготовлению мини-ковриков, куклы-Тильды и кукол из носочков. Также в рамках фестиваля будут проведены и другие мастер-классы по различным видам искусства, а также по твистингу и слайму.

В рамках литературного проекта Министерства культуры "Söz" пройдет концерт юных дарований.

Юных участников фестиваля также ждут настольные игры, интеллектуальная игра "Фибоначчи", занятия по робототехнике, профориентации, психологии, ораторскому искусству, фотоискусству, нумизматике и ментальной арифметике. А также состязания по теннису, гимнастике и другие спортивные игры на открытом воздухе (со скакалками, обручами, на батутах и т.д). Самых маленьких участников фестиваля будут развлекать аниматоры в костюмах Халка и Леди Баг.