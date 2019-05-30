В Баку с 1 по 5 июня 2019 года пройдет первый Международный конкурс молодых пианистов CASPİAN ÉTUDE. Как передает Day.Az, об этом сообщили Trend организаторы мероприятия.

Международный конкурс пройдет при организации Главного Управления культуры города Баку и Международного центра мугама.

Конкурс проводится с целью пропаганды творческого наследия азербайджанских композиторов, популяризации национальной музыки, выявления и поддержки молодых талантливых музыкантов, обмена опытом и инновационными идеями ведущих преподавателей, расширения и укрепления культурных связей между участниками из разных стран.

Конкурс поводится по четырем возрастным категориям среди учащихся музыкальных школ и школ искусств, специальных музыкальных образовательных учреждений, музыкальных колледжей.

В состав жюри войдут - профессор музыкальной консерватории Валенсии имени Хоакин Родриго в Вале́нсии Мариса Блейнс (Испания), концертмейстер Государственного академического русского хора имени А.В.Свешникова Никита Волов (Россия), известный пианист Марко Фрей (Германия), народный артист Азербайджана, лауреат международных премий, пианист Мурад Гусейнов.

Открытие конкурса состоится в Международном центре мугама 1 июня в 12.00. В этот же день пройдут прослушивания конкурсантов, которые продолжатся 2-3 июня.

3 июня в 19.00 в Международном центре мугама будет представлена концертная программе с участием членов жюри конкурса.

4 июня конкурсанты примут участие в мастер-классах известных пианистов. Итоги конкурса будут подведены в этот же день в 14:00. В ходе официальной церемонии закрытия конкурса состоится церемония награждения победителей и концерт лауреатов.

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