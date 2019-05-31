С 25 по 28 июля самые популярные звезды шоу-бизнеса отправятся на побережье Каспийского моря, в город Баку, чтобы стать частью грандиозного шоу - Международного музыкального фестиваля "ЖАРА 2019", передает Day.Az со ссылкой на Trend.

По традиции в Москве в Rose Bar Крокус Сити состоялась предшествующая этому долгожданному событию pre-party.

Четвертое лето подряд "ЖАРА" неизменно ассоциируется с солнечным летом и любимой музыкой. На pre-party участники фестиваля погрузились в уже полюбившуюся атмосферу: "морской" дресс-код, красная дорожка, выступления звезд и жаркие танцы - идеальная подготовка к самому громкому музыкальному событию этого лета.

Ведущими вечера стали Яна Кошкина и Константин Тарасюк, которые в первую очередь поприветствовали организаторов ежегодного фестиваля "ЖАРА" народного артиста Азербайджана Эмина Агаларова (EMIN), заслуженного артиста России Григория Лепса и основателя "Русского радио" и премии "Золотой граммофон" Сергея Кожевникова.

На pre-party традиционно собрались артисты, которые в этом году будут выступать в Баку - Глюк'oZа, Жасмин, Стас Михайлов, Нюша, Митя Фомин, Александр Панайотов, группа "Фабрика", Molly, Алена Апина и многие другие.

Также среди гостей вечера были Юрий Аксюта, Араз Агаларов, Игорь Матвиенко, Стивен Сигал, Яна Чурикова, Юлия Барановская и другие.

На сцене Rose Bar выступили: Рита Дакота, EMIN, Элина Чага, Natan, Doni, Ирина Нельсон, группа "На-На", Джиган, Алекс Малиновский и многие другие.

В ходе Международного музыкального фестиваля "ЖАРА 2019", который пройдет с 25 по 28 июля, на территории курорта Sea Breeze Resort, гостей ждут 4 дня развлечений в формате нон-стоп. Фантастические концерты с участием более 80 артистов, звездные дефиле, невероятные световые шоу и танцы на закате - атмосфера, с которой не может сравниться ни один современный музыкальный фестиваль. В этом году организаторы обещают пойти на рекорд и значительно превзойти предыдущий масштаб: помимо главной сцены, на побережье будут установлены два бассейна с двумя большими сценами, увеличена зона фудкорта, расширена VIP-зона.