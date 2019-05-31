Заслуженный инженер Азербайджана, независимый коллекционер-нумизмат, директор ООО "Нум.Аз" Ровшан Ахмедов сегодня подарил фонду Музейного центра "Ичеришехер" ценную коллекцию - серебряную монету времен Ширваншахов Фарибурза I(1063 - 1096), медные монеты периода правления Ахситана I (1160 - 1197) и Фарибурза III (1225 - 1243), а также денежную единицу Парфянского государства первого тысячелетия до нашей эры и образцы денег различных государств.

На прошедшей по данному случаю конференции в здании Управления государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер" присутствовали специалисты и сотрудники Музейного центра "Ичеришехер", с которым Ровшан Ахмедов уже долгие годы сотрудничает.

Выступая на мероприятии, Ровшан Ахмедов рассказал о проделанной им работе по популяризации и расширению деятельности музейного дела. Отметим, что Ровшан Ахмедов также принимал активное участие в создании экспозиции нумизматики, отражающей денежные единицы Азербайджана в разные исторические периоды.

Достоин высокой оценки вклад Р. Ахмедова в выставку под названием "Наследие Ширваншахов в музеях мира", организованную во время проведения 1-ой Международной научной конференции "Путешествие из современного Азербайджана в историческое государство Ширваншахов" 23-24 октября 2018 года. Тогда он предоставил для широкой аудитории образцы денежных единиц периода правления великих Ширваншахов из личной коллекции, оставивших неизгладимый след в истории - Фарибурза I, Манучохра III, Ахситана I, Кавуса, Фарибурза III, Шейх Ибрагима I, Халилуллаха I и Фаррух Ясара.

В заключение конференции директор Музейного центра "Ичеришехер" Амина Меликова вручила Ровшану Ахмедову "Золотую карточку" члена клуба "Друзья музея" и Почетную грамоту за активное участие в организации экспозиций Музейного центра "Ичеришехер".

Ф. Агаларова