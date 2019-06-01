29 мая в рамках одного из интересных проектов Международного центра мугама - проекта "Unudulmayanlar" ("Незабываемые") в стенах Центра состоялось мероприятие, посвященное 130-летию со дня рождения неповторимого представителя азербайджанской мугамной школы, выдающегося музыкального деятеля и педагога, народного артиста Сеида Шушинского.

Вечер состоялся согласно распоряжению Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева " О проведении мероприятий, посвященных 130-летию выдающегося ханенде".

Мероприятие началось с восторженно принятым зрителями показом видеоклипа в блистательном исполнении Сеидом Шушинским Мансурийи, хранящемся в "Золотом Фонде".

Ведущий вечера, ученый-исследователь Гюльгусейн Кязымлы подробно рассказав о жизни и творчестве Сеида Шушинского, отметил, что ханенде своей творческой деятельностью создал мост, связавший молодое и пожилое поколения исполнителей. Нынешние ханенде пользуясь этим мостом исполняют мугам в оригинале.

Сеид Шушинский является одним из крупнейших представителей карабахской школы, сыграл важную роль в развитии азербайджанской музыкальной культуры, в особенности мугама. Великий ханенде, обладающий широким диапазоном, необыкновенным голосом и высокой сценической культурой, своим непревзойденным, совершенным исполнительским стилем обогатил азербайджанскую музыкальную сокровищницу.

Он в течении долгих лет воспитал целый ряд талантливых ханенде, таких как Алибаба Мамедов, Ислам Рзаев, Гулу Аскеров, Нариман Алиев и др.

Исследовав его жизнь и творчество их можно разделить на периоды. Его жизненный путь состоит из трех периодов: Шуша, Тифлис и Баку, а творчество из двух периодов - исполнительская и педагогическая деятельность. Следует также отметить его благотворительную деятельность, когда он оказывал материальную поддержку в издании журнала "Молла Насреддин" в Тифлисе. После знакомства с одним из основоположников театрального искусства Гусейном Араблинским начал исполнять роли в таких произведениях-шедеврах Узеира Гаджибейли как "Аршин мал алан", "Лейли и Меджнун", исполнил образ Сервера в театральном представлении "Не та, так эта". После переезда в Баку начал выступать в опере. Ему также принадлежит заслуга в систематизации мугамов, осуществляемой Узеиром Гаджибейли.

На мероприятии народные артисты Ариф Бабаев, Рамиз Гулиев, Джанели Акперов, профессор, доктор наук по искусствоведению Ариф Асадуллаев поделились своими воспоминаниями о выдающемся знатоке мугама и рассказали о его несравненном творчестве. Они отметили, что изучение мугамного искусства в Азербайджане проводится по составленной им программе. Создав мугамную школу, он оставил яркий след в мугамной истории Азербайджана. Принимавшие на вечере участие члены семьи заслуженного учителя Наримана Алиева для дальнейших научных исследований подарили Гюльгусейну Кязымлы личную папку ханенде, содержащую его репертуар и личные заметки.

В завершении вечера от имени семьи выступила внучка брата Сеида Шушинского Сеида Мириша Зумруд Новрузова и выразила признательность Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву за изданное им распоряжение о проведении юбилея Сеида Шушинского.

Юбилейный вечер продолжился очаровательными выступлениями заслуженных артистов Бейимханым Велиевой, Эхтирама Гусейнова, Илькина Ахмедова, заслуженного учителя Газенфера Аббасова, ханенде и преподавателя Сабира Абдуллаева и ханенде Сарвана Нифталиева, ставшими возданием вечного почтения духу великого ханенде.

Н. Гасымова