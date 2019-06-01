В Азербайджанском государственном академическом музыкальном театре в Баку 12 июня состоится торжественное мероприятие, посвященное 70-летию народного артиста, кавалера ордена "Шохрат", профессора Ильхама Намига Камала, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

На юбилейном бенефисе прозвучат песни, монологи, будут представлены отрывки из театральных постановок и показаны кадры из фильмов, в которых занят Ильхам Намиг Камал.

На мероприятии с поздравлениями в адрес юбиляра выступят коллеги, бывшие студенты, известные деятели культуры и искусства, друзья, среди которых народный художник Азербайджана Ариф Гусейнов, народные артисты Азер Зейналов и Джафар Намиг Камал, заслуженные артисты Гюлистан Алиева, Акпер Ализаде и другие.

Автор сценария юбилейного мероприятия - Гасым Сафароглу, режиссер-постановщик - Джавид Имамвердиев, постановщики танцевальных номеров - заслуженные артисты Закир и Лейла Агаевы.