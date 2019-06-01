Член Союза писателей СССР, член правления Союза писателей Азербайджана, Союза кинематографистов и Союза театральных деятелей Азербайджана, вице-президент ПЕН-клуба, автор более 50 книг, изданных в Баку, Москве, странах Европы, автор сценариев художественных фильмов и пьес, лауреат многих отечественных и зарубежных литературных премий, заслуженный деятель искусств, кавалер ордена "Шохрат", президентский стипендиат, народный писатель Азербайджана Натиг Расулзаде 5 июня отметит свое 70-летие.

Известный писатель является достаточно медийной личностью, интервью с которым публиковались в самых известных изданиях в Азербайджане и за рубежом. И, казалось бы, его преданные читатели знают все о своем кумире. Но Day.Az решил в честь юбилея писателя разузнать новые факты из его биографии, о которых читатели не догадывались.

- Кто была ваша первая любовь?

- Я с детства был очень влюбчивым, то и дело влюблялся в девчонок, они мне казались иными существами, совсем непохожими на нас, мальчишек, будто с иной планеты. И общаться с ними, при всем своем нелюдимом характере, я любил больше, чем со своими сверстниками-мальчиками. Влюблялся в своих учительниц. Но первая моя любовь - я отчетливо её помню - хотя конечно, забыл имя: мне тогда было лет пять, я еще не был школьником, и родители отдали меня, не знаю, как её назвать, что-то вроде няньки, которая присматривала за детьми, как в детском садике. А в детсад у нас и во всем нашем окружении не принято было отдавать детей, не знаю почему, но родители сторонились подобных учреждений. И вот у этой няни в маленькой квартирке (в те годы все жили в общих квартирах, в жутком уплотнении, коммунальные квартиры) нас было двое - девочка, моя сверстница и я. Няня водила нас гулять в Губернаторский сад (сад Филармонии), кормила, укладывала спать. Естественно, я в неё влюбился. Не в няню, конечно, в девочку. И впоследствии я бесконечное число раз влюблялся в школе, пока её, наконец, не окончил.

- Какое у вас было прозвище в школьные годы?

- Какого-то конкретного прозвища у меня не было и не помню, чтобы оно было у кого-то из моих одноклассников, временами мы наделяли друг друга разными обидными и не совсем обидными прозвищами, но они не задерживались ни у кого, видимо, были недостаточно меткими. Но помню, что в школе я был забиякой, одним из первых забияк. И вообще по характеру я был очень необщительным, и если с кем-то дружил, мне мало кто еще нужен был для секретных и сердечных разговоров. Я любил одиночество и люблю до сих пор.

- За какой поступок вам стыдно? Есть ли такой?

- Кажется, я исповедуюсь? Какой поступок, сын мой... и так далее. У меня, кстати, немало исповедальных рассказов и повестей, и все, что я вам говорю и могу еще порассказать, вошло эпизодами во многие мои произведения. Особенно в одну из моих первых книжек... если не самую первую "Картинки из детства". Тогда я был еще очень молод и мог только черпать свой жизненный и писательский опыт из недалекого детства. Я, кстати, начал писать очень рано, но, разумеется, непрофессионально, профессия пришла с годами. Ну пока я все это говорил, вы еще не отказались от своего вопроса? Исповедаться все-таки? Да? (улыбается). Ну... другой бы на моем месте, наверное, сказал бы, что ему ни за один свой поступок не стыдно и гордо задрал бы голову, бессовестно совравши. Нет ни одного человека, который не совершал бы за свою жизнь хотя бы один, хотя бы маленький поступок, который он вспоминает со стыдом. Это, кстати, говорит только о том, что у него еще осталась совесть, что уже неплохо. Наверное, немало было поступков, начиная с детства, которые бы я пересмотрел и поступил бы иначе, но... что сделано, то сделано, не вернешь. Я был очень замкнутым и неуживчивым мальчиком и обиды не прощал, старался отомстить и естественно в большинстве случаев мог погорячиться и наломать дров. Да, наверняка, были такие поступки, но даже хорошенько покопавшись в памяти, я не мог бы вспомнить, чтобы я совершал подлости, предательства. Ведь предательство можно совершить только по отношению к друзьям, к близкому человеку; врага невозможно предать, это уже называется как-то иначе. Нет, такого поступка, которое можно было бы расценить, как предательство, не припомню.

- Какое решение в своей жизни вы считаете ошибкой и исправили бы, если бы была возможность?

- В жизни я совершал много ошибок и продолжаю совершать до сих пор. Это естественно. Не хочется говорить избитыми фразами, но здесь напрашивается: не ошибается тот, кто ничего не делает. А я по жизни, слава Богу, очень активный и очень люблю поговорку: если тебе предстоит ошибиться, то пусть эта ошибка будет следствием действия, а не бездействия. Ведь бездействуя, ничего не делая, тоже можно ошибиться, да еще как! Скажем, вот в этот момент, в эту минуту нужно срочно предпринять что-то, необходимо действовать, а человек боится, хочет переждать, авось само наладится, и совершает большую ошибку, о которой долго будет жалеть после. Но момент упущен, шанс потерян, не вернешь. Я бы исправил много ошибок, если бы была возможность, я их исправляю в своих книгах, наученный горьким опытом, выросши на ошибках, стараюсь на них учиться и показать читателю, людям, что так поступать неправильно.

- За что вы собой гордитесь?

- Я горжусь собой за то, в первую очередь, что у меня есть друзья. Можете не верить, но есть у меня друзья, с которыми я дружу более шестидесяти лет... А! Страшно стало? (смеется). Есть у меня друзья, с которыми я дружу более пятидесяти, более сорока лет, более тридцати лет... Я люблю старых друзей, когда понимаешь друг друга с полуслова, с одного взгляда, друзей, которые не надоедают, как бы часто с ними не общался. К сожалению, общаться часто не приходится, все мои друзья и надеюсь и я - люди занятые, деловые, известные, знаменитые, но всем нам достаточно даже того, что когда долго не видимся, перезваниваемся, переписываемся, испытываем потребность в обоюдном общении. И это радует. Так что, думаю, все не так плохо, раз меня с моим необщительным характером друзья терпят столько лет. Я горжусь ими.

- О чем вы мечтаете?

- О многом. Я вообще по натуре склонен к мечтаниям, начав с малого, вдруг понимаю, что мечты уносят меня в фантастические высоты. Тогда сажусь писать фантастику (смеется). Мечтаю о несбыточном. Потому что мечтать об обыденном, что может случиться, а может и нет, это уже не мечта. В юности, когда в Советской прессе стала изредка просачиваться информация о летающих тарелках, я мечтал встретить инопланетянина и спросить его, какого черта им здесь нужно?

- Что бы вы сказали себе 18-летнему?

- Не бойся делать ошибки. Это неизбежно. И ничего страшного, если на ошибках ты не будешь учиться, потому что жизнь очень сложна и многообразна, одно и то же событие, когда ты ошибся, через много лет может повториться на новом витке, в новой необычной форме, ты его не распознаешь и снова совершишь ошибку. Будь готов действовать, не валяйся на диване с книжкой на животе, как я, встречайся с девчонками, живи на полную катушку, а когда придет время оглянуться - не бойся оглянуться, если жил, как подсказывала совесть.

- Что для вас возраст? Верите, что вам 70?

- У кого-то из хороших писателей (плохих я не читаю) я нашел описание старика, который на вопрос, сколько ему лет, ответил просто: "Не знаю". Я тоже хотел бы не знать. Зачем помнить, сколько тебе лет, здоровье подскажет.

Франгиз Агаларова