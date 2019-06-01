9 июня в рамках фестиваля "Город Джаз" известный пианист Риад Маммадов в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" представит уникальный жанр - джаз-мугам, основанный на традициях культуры Азербайджана - профессиональной практике в области языка и философии. Одновременно это направление сочетает в себе западные и восточные музыкальные течения.

Мугам - один из основных жанров азербайджанской традиционной музыки, многочастное импровизационное вокально-инструментальное произведение. Полное исполнение мугама таристом, кеманчистом и певцом ханенде называют дестгях. Поэтическими текстами вокально-инструментальных мугамов чаще всего являлись произведения классиков восточной литературы, которые раскрывали философию любви, человеческих переживаний, жизни и веры.

В 2008 году ЮНЕСКО объявило мугам одним из шедевров устного и нематериального культурного наследия человечества.

Основоположником джаз-мугама считается легендарный Вагиф Мустафазаде.

Отметим, что в концерте примут участие трио Риада Маммадова, в составе которого выступят Игорь Кондор (контрабас) и Евгений Рябой (ударные), а также приглашенные музыканты - заслуженные артисты Азербайджана Эхтирам Гусейнов (ханенде, деф), Камран Керимов (нагара), Алиага Садиев (тар).

Риад Маммадов окончил Московскую консерваторию и аспирантуру по специальности "фортепиано", а также теоретическую аспирантуру в качестве музыковеда. Выступал в Бельгии, США, Венгрии, России и Азербайджане с оркестром "Music Aeterna", Канадским камерным Niagara Silkway, Münchner Philharmoniker и другими оркестрами. Участвует в международных фестивалях в разных странах. Риад - автор научных статей и термина "гибридные жанры". Ведет педагогическую деятельность.

Н. Гасымова