https://news.day.az/culture/1125437.html В Центре Гейдара Алиева завершилась трехдневная концертная программа Академического ансамбля народного танца им. Игоря Моисеева - ФОТО
В Центре Гейдара Алиева завершилась трехдневная концертная программа Академического ансамбля народного танца им. Игоря Моисеева - ФОТО
Российский Государственный академический ансамбль народного танца имени Игоря Моисеева завершил трехдневную концертную программу в Центре Гейдара Алиева, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
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