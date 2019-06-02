При поддержке Международного Центра Мугама и при организации Главного Управления культуры города Баку с 1 по 5 июня в Баку проходит первый Международный конкурс молодых пианистов CASPIAN ETUDE.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе Центра, участие молодых музыкантов на конкурсе позволит развить их творческие навыки, усовершенствовать исполнительские привычки, а также обогатить концертный и педагогический репертуар.

Конкурс проводится по четырем возрастным категориям среди учащихся в возрасте до 16-ти лет музыкальных школ и школ искусств, специальных музыкальных образовательных учреждений, музыкальных колледжей.

Молодых музыкантов будут оценивать международное жюри под председательством Директора Международного центра мугама, народного артиста Азербайджана, лауреата международных премий, пианиста Мурада Гусейнова. В состав жюри войдут - профессор музыкальной консерватории Валенсии имени Хоакин Родриго Мариса Блейнс (Испания), концертмейстер Государственного академического русского хора имени А.В.Свешникова Никита Волов (Россия), известный пианист Марко Фрей (Германия).

Реализуемый в Центре Мугама Международный конкурс CASPIAN ETUDE является одним из широкомасштабных международных проектов. Конкурс проводится с целью пропаганды творческого наследия азербайджанских композиторов, популяризации национальной музыки, выявления и поддержки талантливых музыкантов, обмена опытом и инновационными идеями ведущих преподавателей, расширения и укрепления культурных связей между участниками разных стран.

Следует отметить, что одним из направлений деятельности Международного Центра Мугама является осуществление проектов, направленных на поддержку молодых музыкантов

Н. Гасымова