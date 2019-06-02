Более 400 детишек, вкусная ярмарка, веселые игры и мастер-классы, кукольный театр и концертная программа!

На Бакинском бульваре перед Азербайджанским музеем ковра прошел Фестиваль доброты, посвященный Международному дню защиты детей, передает Day.Az со ссылкой на Trend. Проект был реализован Министерством культуры Азербайджана, Музеем ковра и 4KIDS при поддержке посольств Черногории, Турции, Индонезии, Украины, Марокко, Индии, Китая, при участии литературного проекта "Söz" и Европейской азербайджанской школы.

Участников и гостей мероприятия приветствовала директор Азербайджанского музея ковра Ширин Меликова, поздравив детей и родителей с замечательным праздником, после чего стартовала насыщенная программа фестиваля. Гостям был представлен детский концерт и благотворительная ярмарка.

Дети дипломатов исполнили музыкальные и танцевальные номера, рассказывающие о богатстве и разнообразии культур и традиций своих стран. Собравшиеся увидели танец детей Индонезии, выступления трех детских танцевальных ансамблей - "Dostluq Rəqs Kollektivi" и Группы народного танца Бакинского турецкого лицея "Anadolu" посольства Турции, "Tarang" посольства Индии. Максим Сельский и Виктория Колесник из посольства Украины продекламировали стихи. Представители дипломатических миссий провели благотворительную ярмарку, собранные средства от которой пойдут на оплату операции маленькой Айгюн Бабашовой, страдающей пороком сердца.

В рамках "Söz" прошел концерт юных дарований. Своими композициями порадовали представители бакинских средних школ - ансамбль народных танцев Бакинского турецкого лицея "Anadolu", учащиеся Азербайджанской интернациональной школы (TISA) и Азербайджанской европейской школы. А чемпион Азербайджана по танцам Егор Анисимов провел с малышами танцевальный флещмоб.

Сотрудники Азербайджанского музея ковра представили кукольный спектакль "Сказка о Маликмамеде", провели мастер-классы по изготовлению мини-ковриков, куклы-Тильды и кукол из носочков. Сотрудники портала 4KIDS организовали мастер-класс "Cola + Башня". Также были проведены мастер-классы по твистингу, слайму, прикладным видам искусства.

Юные участники сыграли в настольные игры, интеллектуальную игру "Фибоначчи", провели занятия по робототехнике, профориентации, психологии, ораторскому искусству, фотоискусству, нумизматике и ментальной арифметике. А также приняли участие в состязаниях по теннису, гимнастике и других спортивных играх на открытом воздухе (со скакалками, обручами, на батутах и т.д). Самых маленьких участников фестиваля развлекали аниматоры в костюмах Халка и Леди Баг, а также Профессор Николя со своим шоу. По итогам мероприятия всем юным участникам концерта, а также взрослым из числа организаторов были выданы сертификаты.