Во Дворце имени Гейдара Алиева прошел красочной концерт "Волшебное путешествие вокруг света за 80 минут", посвященный Международному дню защиты детей -1 июня, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

В увлекательном шоу гости прямо из концертного зала отправились в кругосветное путешествие по маршруту Филеаса Фогга - героя знаменитого романа Жюля Верна. Всего за 80 минут концертной программы юные гости побывали во многих странах - это сопровождалось инсталляциями, выступлением детских коллективов и солистов, которые исполняли песни и танцы народов мира. Очень интересная, яркая и познавательная программа была тепло встречена юными зрителями и родителями.

Международный день детей - один из самых старых международных праздников. Решение о его проведении было принято в 1925 году наВсемирной конференции, посвященной вопросам благополучия детей, в Женеве. История умалчивает, почему этот детский праздник было решено отмечать именно 1 июня.

По одной из версий, в 1925 году Генеральный консул Китая в Сан-Франциско собрал группу китайских детей-сирот и устроил для них празднование Дуань-у цзе (Фестиваля лодок-драконов), дата которого как раз пришлась на 1 июня. По счастливой случайности, день совпал и со временем проведения "детской" конференции в Женеве.

После Второй мировой войны, когда проблемы сохранения здоровья и благополучия детей были как никогда актуальны, в 1949 году в Париже состоялся конгресс женщин, на котором прозвучала клятва о безустанной борьбе за обеспечение прочного мира, как единственной гарантии счастья детей. И в том же году на Московской сессии Совета Международной демократической федерации женщин в соответствии с решениями её 2-го конгресса был учрежден сегодняшний праздник. А через год, в 1950 году 1 июня был проведен первый Международный день защиты детей, после чего этот праздник проводится ежегодно.