Вчера в Азербайджанском государственном академическом театре оперы и балета состоялся гала-концерт оперных артистов театра под названием "Viva Opera".

Большой праздник музыки порадовал многочисленную публику яркими соло, дуэтами, трио, интересными сопоставлениями знаменитых голосов республики.

Концерт начался с увертюры из оперы "Свадьба Фигаро" В. А. Моцарта в исполнении симфонического оркестра театра под управлением главного дирижера и музыкального руководителя Театра оперы и балета, заслуженного артиста Азербайджана, президентского стипендиата, дирижера Эйюба Гулиева.

Далее солисты театра - заслуженная артистка Азербайджана Инара Бабаева (сопрано), заслуженный артист Азербайджана Турал Агасиев (баритон) и солист театра Талех Яхъяев (баритон) исполнили дуэт Церлины и Дон Жуана из оперы "Дон Жуан" В. А. Моцарта. Их выступление было встречено бурными аплодисментами зала.

Заслуженный артист, единственный в стране контратенор Ильхам Назаров поразил публику исполнением арии Орфея из оперы "Орфей и Эвридика" К. В. Глюка. Великолепное исполнение было по праву было вознаграждено аплодисментами и возгласами "браво". Продолжился концерт чарующим исполнением арии Нормы из оперы "Норма" В. Беллини. Заслуженная артистка, известная сопрано Фарида Мамедова, некогда воплотившая образ Нормы на сцене, и на этот раз прекрасно справилась со своей партией, чем вызвала овации и восторженные возгласы зала. Сопровождал ее исполнение оркестр и хор театра (хормейстер - Севиль Гаджиева).

Тщательно продуманная программа концерта включила в себя жемчужины оперного искусства. Так, например, гости вечера насладились фрагментами из оперы "Самсон и Далила" К. Сен-Санса. Вакханалия в исполнении оркестра сменилась арией Далилы, которую исполнила народная артистка Фидан Гаджиева (меццо). Далее народный артист Али Аскеров (бас) исполнил куплеты Мефистофеля из оперы "Фауст" Ш. Гуно. В исполнении Инары Бабаевой также прозвучала ария Микаэлы из оперы "Кармен" Ж. Бизе. Народный артист Азербайджана, известный тенор Самир Джафаров исполнил "Плач Федерико" из оперы "Арлезианка" Ф. Чилеа. Далее к творчеству этого композитора обратилась заслуженная артистка Сабина Вахабзаде (меццо), которая исполнила арию Буйонской из знаменитой оперы "Адриана Лекуврер". Заслуженный артист Фарид Алиев (тенор) исполнил арию Канио из оперы "Паяцы" Р. Леонкавалло. Завершилось первое отделение концерта дуэтом Дон Карлоса и Родриго из оперы "Дон Карлос" Дж. Верди, в исполнении Самира Джафарова и заслуженного артиста Джахангира Гурбанова (баритон).

Второе отделение оказалось не менее красочным. Началось оно с интермеццо из оперы "Сельская честь" П. Масканьи, после чего на сцену вышла народная артистка Азербайджана Гарина Керимова (сопрано) и исполнила арию Тоски из одноименной оперы Дж. Пуччини.

На концерте были представлены и произведения азербайджанских композиторов. Так, например, в исполнении Джахангира Гурбанова прозвучала ария Мардана из оперы "Родина" Г. Гараева, а Талех Яхъяев спел арию Гасан-хана из оперы "Кероглу" Уз. Гаджибейли.

Очаровала своим выступлением и заслуженная артистка, известная сопрано Афаг Аббасова, которая исполнила арию Лиу из оперы "Турандот" Дж. Пуччини и арию Джудиты из одноименной оперы Ф. Легара. Невероятный артистизм и профессионализм исполнения покорили зал, который в заключение ее выступления наградил Афаг овациями и восторженными возгласами "браво".

Прозвучал в этот вечер и дуэт (Баркаролла) из оперы "Сказки Хофмана" Ж. Оффенбаха в исполнении Инары Бабаевой и Нины Макаровой (меццо). Болеро Елены из оперы "Сицилийская вечерня" Дж. Верди исполнила заслуженная артистка Илаха Эфендиева (сопрано).

Вечер скрасила неаполитанская песня "Вернись в Сорренто" Э. Куртиса, которую исполнили три баритона Джахангир Гурбанов, Турал Агасиев и Талех Яхъяев. А в завершение вечера Самир Джафаров исполнил испанскую песню "Гранада" А. Лара.

Аплодисменты зала не смолкали на протяжении всего вечера. Сменяющие друг друга прекрасные номера публика награждала овациями и совсем не хотела, чтобы вечер заканчивался.

Концерт продолжился исполнением на бис неаполитанской песни "O sole mio" и застольной песни из оперы "Травиата" Дж. Верди.

Ф. Агаларова