В минувшие выходные в Капельхаусе открылась новая выставка "Похищение огня. От Прометея до нефти".

Кураторы выставки Альфонс Хуг и Асли Самедова собрали в одном пространстве работы 10 художников из 5 стран мира.

Как сообщила Day.Az Асли Самедова, действие древнегреческого мифа о Прометее не случайно разворачивается в местности, где люди впервые начали добывать нефть в промышленных масштабах.

"По легенде Прометей похитил огонь у богов и передал его людям, научив род человеческий пользоваться этим великим благом, за что и принял наказание: Зевс приказал оставить его в горах Кавказа, прикованным цепями к скале. На протяжении веков Азербайджан известен как Страна Огня, а столица Баку аллегорично представляется Весталкой, хранительницей негаснущего пламени.

В Баку нефтяные вышки соседствуют с зороастрийским храмом огня и "Горящей горой" Янар-даг, из недр которой с незапамятных времен на поверхность бесконечными струями выходит природный газ. Природные кладовые этой земли дарят людям также особую, духовную составляющую с большим эстетическим потенциалом", - сказала она.

Передав людям огонь, Прометей (по-гречески это имя означает "предвидящий") стал основоположником современной цивилизации.

С древних времен судьба Прометея служит яркой литературной темой, а также является популярным мотивом в изобразительном искусстве. Со времен Ренессанса к этой теме обращались многие поэты, писатели, художники, скульпторы и композиторы. Немало философских размышлений было вдохновлено мифом о Прометее. В религиозной критике Прометей - это архетип смелого бунтаря, который инициирует освобождение людей от невежества и религиозного притеснения. В наше время он выступает как символ научно-технического прогресса и растущего доминирования человека над природой. Сторонники разных исторических философий оценивают Прометея по-разному: для людей с оптимистичным взглядом на прогресс он является аллегорией саморазвития человечества, однако есть и критики, которые считают "прометеевский" импульс неоднозначным, сомнительным, а в человеческом стремлении к обладанию безграничной, богоподобной силой видят проблему.

С одной стороны, огромная плотность энергии, свойственная нефти, сделала возможным экономический прогресс и процветание во многих частях мира, но, с другой стороны, нефть также нанесла огромный экологический ущерб, породила геополитические конфликты и социальные потрясения.

Беглого взгляда на карту мира достаточно, чтобы убедиться: самые большие залежи этого ценного вещества обнаружены в самых неблагоприятных регионах планеты: в сибирской тундре, пустынях Аравии и Патагонии, в ледяных просторах Арктики. А не являются ли эти трудности платой, которую природа взыскивает с людей за нанесенный ей ущерб?

Куратор отметила, что Баку играет особую роль в нефтяной геополитике, поскольку именно здесь в девятнадцатом веке впервые стали добывать нефть в промышленных масштабах.

"В начале двадцатого века в столице Азербайджана вырабатывалось более половины мирового производства нефти, и очень быстро Баку стал первым в мире "городом нефти", привлекательным для предпринимателей со всего мира. В советский период нефть здесь добывалась без особой заботы о благополучии местного населения и экосистемы - десятилетия такого отношения породили экологические проблемы, однако после обретения Азербайджаном независимости большая часть загрязненных территорий была очищена. Нефтяной бум позволил инвестировать значительные средства также в культурную сферу, включая реставрацию сердца уникального древнего восточного города - Ичеришехер", - добавила А. Самедова.

На выставке были представлены работы азербайджанских художников: инсталляция Сабины Шихлинской и Чинары Маджидовой под названием "Письмо не дошло", одноканальное видео "Нефтепитие", снятое Орханом Гусейновым в 2011 году, а также двухканальная видео-анимация Самира Салахова "Идеальное ранение".

Также на выставке представлена серия фотографий "Богатая нефтью дельта Нигера" фотографа из Нигерии Джарджа Осоди, сделанных в 2003-2007 годах. Фотографии иранского фотографа Садеха Соури, сделанные в 2017 году и объединенные под общим названием "Контрабанда топлива", одноактное видео "1001-й остров - самый устойчивый остров архипелага" художника из Индонезии Тита Салина, снятая в 2016 году и одноканальное видео "Там, за солнцем" немецкого художника Монира Аль Гадири, снятое в 2013 году представлены бакинской публике в рамках выставки.

Фотографии и видео немецкого фотографа Андреаса Ланга, объединенные под названием "В поисках огня", подготовлены специально для этой выставки и отражают грязевые вулканы, Янар-даг, Атешгях, блестящие фасады зданий Баку и нефтяные вышки. В своем творчестве Андреас затрагивает темы загрязнения окружающей среды, сохранности экологии, одновременно проводя параллели с мифами. В случае с Баку фотограф нашел в истории города параллели с мифом о Прометее, что и отразил в своих работах.

Центральную часть экспозиции заняла инсталляция немецкого художника Марко Монтиэль-Сото - "Вилла Петролеа", специально сконструированная для этой выставки. Проведя две недели в Баку, он сконструировал масштабную инсталляцию - реконструкцию одной из вышек конца XIX века. Он проводит сравнение с Маракаибо - родной город художника в Венесуэле, который также как и Баку из-за обнаруженной там нефти сильно изменился. Внутри инсталляции представлено видео, где исторические фотографии Баку сменяют друг друга, а на фоне звучит песня, восхваляющая красоту Маракаибо, но созданная в конце 1960-х годов песня очень динамична, поэтому в инсталляции художник представил ее замедленную версию, намекая на замедленный темп развития современной Венесуэлы.

Выставка продлится до 30 июня. Время для посещения выставки: среда-воскресенье, с 13:00 до 19:00. Вход свободный.

Ф. Агаларова

Фото: Адыль Юсифов

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